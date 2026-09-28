Tunisie: ISET - Concours de recrutement de 90 enseignants

28 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique vient d'annoncer l'ouverture d'un concours national sur épreuves en vue du recrutement de 90 enseignants au grade de technologue, répartis au sein de la Direction générale des études technologiques. Cette opportunité s'adresse aux spécialistes de plusieurs disciplines clés, à savoir le génie mécanique, le génie électrique, l'informatique, le génie civil, ainsi que l'économie et la gestion.

Dans le détail, les 90 postes ouverts se répartissent entre 24 postes en génie mécanique, 15 en génie électrique, 27 en informatique, 7 en génie civil et 17 en économie et gestion. Les épreuves du concours s'appuieront sur les programmes réglementaires en vigueur, régis par les textes officiels d'avril 2002 et d'août 2003.

Pour postuler, les candidats doivent constituer un dossier comprenant notamment un formulaire de candidature, une fiche de choix des centres d'affectation, une copie de la pièce d'identité et des diplômes requis, incluant le baccalauréat et, le cas échéant, son attestation d'équivalence, ainsi que les pièces justificatives complémentaires mentionnées dans l'avis officiel.

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Côté calendrier, la procédure d'inscription en ligne sera accessible sur la plateforme dédiée concours-isets.rnu.tn à partir du lundi 5 octobre 2026 et s'achèvera le dimanche 18 octobre 2026 à vingt-trois heures. Par la suite, les dossiers physiques devront être déposés au siège de la Direction générale des études technologiques entre le lundi 26 octobre et le vendredi 6 novembre 2026, de neuf heures à quatorze heures.

Les candidats sont invités à consulter l'intégralité du texte du concours disponible sur le site web du ministère pour prendre connaissance des conditions d'éligibilité et des formalités requises.

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