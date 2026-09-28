Tunisie: Des caméras de surveillance bientôt installées dans près de 100 écoles primaires à Mahdia

28 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S.R

Les préparatifs de la rentrée scolaire se poursuivent dans le gouvernorat de Mahdia, avec la mise en oeuvre de plusieurs projets visant à améliorer les infrastructures des établissements éducatifs et à renforcer leurs équipements, a indiqué le secrétaire général du Commissariat régional de l'Éducation à Mahdia, Imed Helouani.

Dans une déclaration à Diwan FM, le responsable a précisé que les projets prévus comprennent notamment la création de deux nouveaux établissements scolaires, à savoir le collège de Rouadhi et l'école primaire de Boumerdès.

Des travaux d'entretien sont également réalisés dans plusieurs établissements, parallèlement à l'aménagement de nouvelles salles et d'espaces préparatoires.

Sur le plan des équipements, 90 photocopieurs et 4.000 nouveaux pupitres scolaires ont été mis à disposition des établissements de la région.

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Par ailleurs, les mesures visant à renforcer la sécurité des établissements éducatifs seront consolidées. Une consultation a ainsi été lancée pour l'acquisition et l'installation de caméras de surveillance dans près de 100 écoles primaires du gouvernorat.

Le coût de cette opération est estimé à 111.000 dinars, selon la même source.

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