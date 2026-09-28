Tunisie: Des caméras de surveillance bientôt installées dans près de 100 écoles primaires à Mahdia

Les préparatifs de la rentrée scolaire se poursuivent dans le gouvernorat de Mahdia, avec la mise en oeuvre de plusieurs projets visant à améliorer les infrastructures des établissements éducatifs et à renforcer leurs équipements, a indiqué le secrétaire général du Commissariat régional de l'Éducation à Mahdia, Imed Helouani.

Dans une déclaration à Diwan FM, le responsable a précisé que les projets prévus comprennent notamment la création de deux nouveaux établissements scolaires, à savoir le collège de Rouadhi et l'école primaire de Boumerdès.

Des travaux d'entretien sont également réalisés dans plusieurs établissements, parallèlement à l'aménagement de nouvelles salles et d'espaces préparatoires.

Sur le plan des équipements, 90 photocopieurs et 4.000 nouveaux pupitres scolaires ont été mis à disposition des établissements de la région.

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Par ailleurs, les mesures visant à renforcer la sécurité des établissements éducatifs seront consolidées. Une consultation a ainsi été lancée pour l'acquisition et l'installation de caméras de surveillance dans près de 100 écoles primaires du gouvernorat.

Le coût de cette opération est estimé à 111.000 dinars, selon la même source.