Tunisie: Santé numérique - Plus de 30 pays attendus à Tunis pour « Telehealth Connect 2026 »

Le ministère de la Santé a dévoilé, dimanche, le programme officiel de la conférence internationale sur la santé numérique « Telehealth Connect 2026 », qui aura lieu à Tunis, du 29 septembre au 1er octobre 2026, avec la participation de hauts responsables et d'experts et des représentants de plus de 30 pays.

D'après un communiqué, publié par le département de la Santé, cette conférence vise à concevoir des stratégies, à nouer des partenariats et à identifier des pistes pour améliorer la gouvernance et le financement de la santé numérique afin de mieux servir les citoyens.

Elle sera une occasion pour débattre de l'avenir de la transition numérique dans le secteur de la santé et le rôle de l'intelligence artificielle, des données et des technologies dans le développement des services de santé, selon le ministère de la Santé.

Les professionnels auront également l'opportunité pour échanger d'expériences et d'expertise sur la gouvernance des données, la cybersécurité.

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Des thématiques diverses sont au programme de la conférence, dont l'accès équitable au diagnostic médical par l'imagerie médicale et la télémédecine en radiologie, la réglementation et la législation transfrontalières en matière de santé et la cybersécurité dans la santé numérique