Tunisie: Natation - Ahmed Jaouadi décroche deux médailles d'or en Floride

28 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S.R

Le nageur tunisien Ahmed Jaouadi a signé un début de saison remarquable avec les Florida Gators, en remportant deux épreuves individuelles lors du premier rendez-vous de la saison universitaire américaine 2026-2027, disputé samedi 26 septembre face à Florida Atlantic.

Le Tunisien s'est d'abord imposé sur le 1.000 yards nage libre en 8'57"88, devançant ses coéquipiers Luke Corey et Santiago Alzate. Il a ensuite remporté le 200 yards nage libre en 1'37"42, devant son coéquipier Paul Dardis, deuxième en 1'40"50.

Ces deux succès ont contribué à la large victoire des Florida Gators, classés n°2 aux États-Unis, qui ont dominé Florida Atlantic sur le score de 232 à 63. L'équipe floridienne a remporté les 14 épreuves de natation comptabilisées lors de cette rencontre.

À noter que les performances de 8'57"88 et 1'37"42 correspondent bien à des épreuves universitaires disputées en yards, et non en mètres. Les résultats officiels de Florida identifient également Jaouadi comme un nageur tunisien, originaire de Tunis.

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Ce doublé intervient au début de la deuxième saison universitaire d'Ahmed Jaouadi avec les Gators. Le nageur tunisien avait réalisé une première saison particulièrement riche en 2025-2026, remportant notamment le titre NCAA du 1.650 yards nage libre et celui de la SEC sur la même distance. Il avait également décroché l'argent NCAA sur 500 yards nage libre.

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