Tunisie: Campagne de propreté à Tunis - Les services municipaux intensifient leurs interventions sur le terrain

Au cours des dernières 24 heures, les services municipaux de la ville de Tunis ont poursuivi leurs opérations de propreté et d'amélioration du cadre de vie à travers plusieurs arrondissements de la capitale. Ces interventions ont englobé le ramassage des déchets, le nettoyage des marchés, des rues et des abords des conteneurs, ainsi que le curage des canaux et des bouches d'égout pour l'évacuation des eaux pluviales.

Dans ce cadre, les équipes municipales sont intervenues dans l'arrondissement de Bab El Bhar, précisément au marché Moncef Bey, dans le cadre du programme périodique d'hygiène et d'embellissement du cadre de vie, visant à garantir la propreté des espaces commerciaux. Les opérations régulières de collecte des déchets et d'assainissement ont également continué dans d'autres points de cet arrondissement.

Dans l'arrondissement de Sijoumi, le service de la propreté a ciblé la place du marché hebdomadaire de Mellassine ainsi que les rues adjacentes, avec pour objectif d'améliorer la situation environnementale de la zone. Des actions similaires ont été menées par les services de l'arrondissement de El Khadhra à travers plusieurs points de leur secteur.

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À Bab Souika, les équipes sont intervenues durant la tranche horaire du soir autour des conteneurs à déchets, tout en procédant au nettoyage du dépotoir du bassin El Bassili.

Par ailleurs, dans l'arrondissement de la Médina, les interventions quotidiennes ont couvert l'ensemble des quartiers, permettant d'évacuer les ordures ménagères, les accumulations de terre ainsi que les encombrants et les vieux meubles.

Enfin, dans le cadre des préparatifs face aux éventuelles intempéries, la division des routes et des trottoirs de l'arrondissement de El Sejoumi est intervenue samedi pour curer les réseaux d'évacuation et les avaloirs d'eaux pluviales au niveau de la station du train rapide dans la zone d'Ennajah.