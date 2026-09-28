Cote d'Ivoire: Région des montagnes - L'Université polytechnique de Man affiche ses performances

L'Université polytechnique de Man (UP-Man) a célébré, du 24 au 26 septembre 2026, la 10e édition des Journées de l'Excellence et du Mérite.

Placée sous le thème « Innovation technologique et ancrage industriel : bâtisseuse des talents de demain », la manifestation a été l'occasion de mettre en lumière les performances académiques et l'insertion professionnelle des étudiants.

Les chiffres témoignent de la progression de l'institution. Depuis 2017, l'UP-Man a accueilli 4 151 étudiants. Pour l'année universitaire 2025-2026, l'établissement compte 1 390 étudiants encadrés par 199 enseignants, soit un ratio d'un enseignant pour sept étudiants, présenté comme supérieur aux standards de l'Unesco.

Les résultats académiques enregistrés au cours de l'année écoulée traduisent également les performances des différentes filières. Le taux de réussite s'établit à 52,71 % en première année de licence (L1), 85,67 % en deuxième année (L2) et 60 % en troisième année (L3). Il atteint 99 % en Master 2 et 100 % dans les classes préparatoires.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Autre indicateur mis en avant : l'ouverture des étudiants vers d'autres établissements d'enseignement supérieur. Au total, 28 étudiants issus des classes préparatoires ont intégré de grandes écoles en Côte d'Ivoire et en France.

Cette année, 287 étudiants ont obtenu leur diplôme, portant à 2 121 le nombre total de diplômés de l'UP-Man depuis la création de l'établissement. L'insertion professionnelle constitue également l'un des résultats majeurs présentés au cours de ces journées. Selon les données communiquées par l'université, 80 % des diplômés accèdent à un emploi dans les six mois suivant leur sortie.

L'exemple des ingénieurs diplômés cette année illustre cette dynamique. Sur les 36 ingénieurs ayant achevé leur formation, 23 étaient déjà en activité dans une entreprise.

L'excellence a également été célébrée à travers la distinction des meilleurs étudiants. Augou Prince Othniel a décroché le Super Prix Téné Birahima Ouattara avec une moyenne de 16,38/20 en Master. Silué Maïmouna Désirée a, pour sa part, été désignée meilleure jeune fille scientifique avec une moyenne de 16,19/20.

Haut patron de cette 10e édition, le Vice-Premier ministre, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, était représenté par le député de Man commune, Mamadou Momo Bamba. Il a apporté son soutien aux lauréats à travers des dons d'ordinateurs et des récompenses financières.

Dans son message aux étudiants distingués, le représentant du ministre les a encouragés à maintenir le cap de l'excellence. « Vous êtes la preuve vivante que le mérite paie. Vous êtes les modèles de l'Ivoirien nouveau : travailleur, discipliné, compétent et patriote », a-t-il déclaré.

Le président de l'UP-Man, le professeur Lacina Coulibaly, a, pour sa part, salué « le premier palier de la maturité » atteint par l'institution. Il a également annoncé un plan initié par le gouvernement en vue de doubler les capacités d'accueil de l'établissement.

La 10e édition des Journées de l'Excellence et du Mérite a enfin pris une dimension sous-régionale avec la participation de Nimba University du Liberia. Dans le cadre de la coopération au sein de l'Union du fleuve Mano, deux bourses d'études ont été offertes à des étudiants de cette université.

À travers ces résultats, l'UP-Man entend ainsi consolider son positionnement dans la formation de compétences adaptées aux besoins du monde professionnel et aux enjeux d'industrialisation.