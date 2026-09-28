Sénégal: Tournée agricole à Linguère - Cheikh Oumar Bâ à la rencontre des producteurs d'haricots

En visite dans le département de Linguère dans le cadre de la tournée de suivi de la campagne agricole, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Souveraineté alimentaire, Cheikh Oumar Bâ, a parcouru, ce dimanche 20 septembre 2026, les 300 hectares d'haricots (niébé) exploités par la coopérative de Madame Fatou Sarr, dans la localité de Diéry Birane.

Porte-parole de sa coopérative, dénommée « Plateforme production niébé du Djolof » (PPND), Fatou Sarr a saisi l'occasion pour exposer au ministre les besoins urgents de ses productrices. Elle a plaidé pour la restauration des sols appauvris, l'octroi d'engrais organiques, ainsi que la mise à disposition de semoirs, de matériels lourds, à l'image des « Allô Tracteurs », et d'équipements de récolte et de transformation.

« Nous avons besoin de semoirs, de matériels lourds et d'équipements de récolte. Les récoltes sont souvent très pénibles. Nous voulons des outils qui nous accompagnent de la récolte à la transformation », a-t-elle indiqué. Elle a également insisté sur l'application effective de la loi agropastorale, seule à même, selon elle, de mettre fin aux conflits récurrents qui opposent éleveurs et agriculteurs dans la zone. « Nous sommes satisfaits de la visite du ministre, mais nous demandons à l'État de mettre en oeuvre la loi agropastorale pour résoudre définitivement les conflits entre les éleveurs et agriculteurs », a-t-elle ajouté.

En parcourant l'exploitation, Cheikh Oumar Bâ a exprimé sa satisfaction devant l'engagement de la coopérative. Il a rappelé que cette réussite de Fatou Sarr, par ailleurs grande productrice de niébé, est le fruit d'une collaboration avec l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra), qui en assure l'accompagnement technique.

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Le ministre a saisi l'occasion pour insister sur la nécessité de garantir une souveraineté semencière, condition préalable, selon lui, à toute souveraineté alimentaire durable. « Il ne peut pas y avoir de souveraineté alimentaire sans passer par la souveraineté semencière », a-t-il déclaré. Il a annoncé, dans cette perspective, le renforcement des coopératives agricoles afin de fournir aux producteurs des semences de qualité.

Saluant au passage le dynamisme de Madame Sarr, capable d'avoir mobilisé sa coopérative pour mettre en valeur des centaines d'hectares de niébé, le ministre a tenu à la féliciter : « Elle fait la fierté de ses compatriotes », a-t-il déclaré, avant de promettre de renforcer la chaîne de valeur du niébé dans la région de Louga, première productrice nationale de cette culture, appelée à demeurer au coeur des efforts du gouvernement pour consolider la filière et développer sa transformation.