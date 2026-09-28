Sénégal: Matam - La Douane saisit pour près de 18,6 millions de francs CFA de faux médicaments à Bondji

28 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

La Brigade mobile des Douanes de Matam, rattachée à la Direction régionale des Douanes du Nord, a réalisé une importante saisie de médicaments et de produits vétérinaires d'une contrevaleur totale de 18 644 500 francs CFA. L'opération s'est déroulée le jeudi 24 septembre 2026, aux alentours de 10 heures, à proximité de la localité de Bondji, dans le département de Kanel.

Selon le communiqué de la Douane paru ce 27 septembre au soir, l'opération fait suite à l'exploitation d'un renseignement faisant état d'un convoyage de médicaments destiné à alimenter le marché hebdomadaire de Bondji. Les agents ont ainsi mis en place ce que le communiqué décrit comme un dispositif intelligent ayant permis d'intercepter la marchandise avant qu'elle n'atteigne sa destination.

Le détail de la saisie

La cargaison se composait de deux types de produits : un lot de médicaments vétérinaires estimé à près de 2,5 millions de francs CFA, ainsi que 539 boîtes d'antihistaminiques évaluées à plus de 16 millions de francs CFA.

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La Douane précise que cette saisie s'inscrit dans un contexte de redéploiement de certaines unités de l'intérieur, avec en particulier un renforcement en hommes et en moyens opérationnels des brigades mobiles, dont celle de Matam.

Dans son communiqué, l'administration douanière réaffirme sa détermination à poursuivre la lutte contre le trafic illicite sous toutes ses formes, une mission menée par les unités de surveillance à travers le pays.

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