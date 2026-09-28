Gabon: Le Président de la République lance les travaux de construction de 848 logements à LIP Matanda

Le Président de la République, Chef de l'Etat, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a procédé au lancement officiel des travaux de construction de 848 logements au quartier LIP Matanda, à Port-Gentil, marquant une nouvelle étape dans la politique d'amélioration de l'habitat et du cadre de vie des populations.

Ce projet répond à l'un des besoins majeurs exprimés par les populations, notamment, l'accès à un logement décent. Il participe également à la transformation urbaine de Port-Gentil, appelée à accompagner son développement économique par la réalisation d'infrastructures et d'équipements adaptés à son évolution.

Pour les autorités municipales, le lancement de ces logements constitue une réponse concrète aux besoins d'une ville en pleine mutation et traduit la volonté de poursuivre son développement au bénéfice de ses habitants.

L'entreprise chinoise chargée de la réalisation du projet a, pour sa part, présenté les principales caractéristiques du chantier et réaffirmé son engagement à conduire les travaux conformément aux exigences fixées.

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Représentant le Ministre de l'Habitat empêché, le Ministre de la Fonction Publique a notamment invité les jeunes de Port-Gentil à saisir les opportunités d'emplois et d'activités économiques générées par ce nouveau chantier.

La cérémonie a également été marquée par une séquence à forte dimension culturelle et symbolique.

Dans le respect des traditions locales, des représentants de la communauté Myènè-Orungu ont symboliquement présenté le projet aux ancêtres avant de remettre une torche traditionnelle au Président de la République.

Par ce geste, les dépositaires de la tradition ont exprimé leur adhésion à la réalisation du projet sur cette terre et accompagné symboliquement le démarrage des travaux.

Au-delà de la pose de la première pierre et du lancement officiel, l'enjeu réside désormais dans l'exécution effective du chantier et la livraison des 848 logements.

Pour le Président de la République, la politique du logement doit se traduire par des réalisations concrètes capables d'améliorer les conditions de vie des gabonais.

A terme, le projet de LIP Matanda devra ainsi permettre de transformer cet espace en un nouveau cadre de vie, tout en contribuant à l'aménagement et à la modernisation de Port-Gentil.

Avec le lancement de ces logements, le Chef de l'Etat poursuit ainsi la mise en oeuvre des projets structurants engagés dans l'Ogooué-Maritime, avec une priorité, celle de faire des investissements publics un levier concret d'amélioration du quotidien des populations.