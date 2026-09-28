Sénégal: Matam - Saisie de médicaments prohibés d'une valeur de 18,6 millions de FCFA

La Brigade mobile des Douanes de Matam a intercepté, jeudi 24 septembre, un lot de médicaments et de produits vétérinaires d'une contrevaleur de 18,6 millions de francs CFA, aux environs de Bondji, dans le département de Kanel.

La Brigade mobile des Douanes de Matam, relevant de la Direction régionale des Douanes du Nord, a réalisé une importante saisie de médicaments et de produits vétérinaires, à quelques encablures de Bondji, dans le département de Kanel.

L'opération, menée le jeudi 24 septembre 2026, vers 10 heures, fait suite à l'exploitation d'un renseignement signalant un convoyage de médicaments destinés à approvisionner le marché hebdomadaire de Bondji.

Selon les Douanes, le dispositif de surveillance mis en place par les agents a permis d'intercepter la marchandise prohibée avant son arrivée à destination.

La saisie porte sur un lot de médicaments vétérinaires évalué à près de 2,5 millions de francs CFA et 539 boîtes d'antihistaminiques d'une valeur estimée à plus de 16 millions de francs CFA. La contrevaleur totale des produits saisis s'élève à 18 644 500 francs CFA.