Sénégal: Matam - Saisie de médicaments prohibés d'une valeur de 18,6 millions de FCFA

28 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)

La Brigade mobile des Douanes de Matam a intercepté, jeudi 24 septembre, un lot de médicaments et de produits vétérinaires d'une contrevaleur de 18,6 millions de francs CFA, aux environs de Bondji, dans le département de Kanel.

La Brigade mobile des Douanes de Matam, relevant de la Direction régionale des Douanes du Nord, a réalisé une importante saisie de médicaments et de produits vétérinaires, à quelques encablures de Bondji, dans le département de Kanel.

L'opération, menée le jeudi 24 septembre 2026, vers 10 heures, fait suite à l'exploitation d'un renseignement signalant un convoyage de médicaments destinés à approvisionner le marché hebdomadaire de Bondji.

Selon les Douanes, le dispositif de surveillance mis en place par les agents a permis d'intercepter la marchandise prohibée avant son arrivée à destination.

La saisie porte sur un lot de médicaments vétérinaires évalué à près de 2,5 millions de francs CFA et 539 boîtes d'antihistaminiques d'une valeur estimée à plus de 16 millions de francs CFA. La contrevaleur totale des produits saisis s'élève à 18 644 500 francs CFA.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.