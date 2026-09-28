Afrique: Éliminatoires CAN 2027 - Les Lions ont rejoint Bahir Dar avant d'affronter l'Éthiopie

Après leur match nul contre le Mozambique (1-1), les Lions du Sénégal ont rallié Bahir Dar, en Éthiopie, ce dimanche 27 septembre. Les hommes de Patrick Vieira y préparent leur deuxième rencontre des éliminatoires de la CAN 2027, prévue mardi 29 septembre à 13 h GMT.

La sélection sénégalaise a posé ses valises à Bahir Dar, dans le nord-ouest de l'Éthiopie, où elle affrontera les Antilopes de Walya mardi prochain, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027, dans le groupe J.

Selon le département communication de la Fédération sénégalaise de football (FSF), la délégation a quitté Maputo, au Mozambique, dimanche matin, après une dernière séance d'entraînement organisée la veille. Les joueurs remplaçants avaient pris part à une séance sur les installations des Black Bulls, tandis que les titulaires du match contre le Mozambique effectuaient un décrassage à l'hôtel.

Partis à 10 h 50, heure locale, à bord d'un vol de la compagnie nationale éthiopienne, les Lions ont d'abord rejoint Addis-Abeba, où ils ont effectué une correspondance avant de rallier Bahir Dar.

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À leur arrivée, les Sénégalais ont été accueillis par plusieurs autorités locales, dont le maire de la ville, Goshu Endalamaw. Le chargé d'affaires à l'ambassade du Sénégal en Éthiopie, Mamadou Soulé Guèye, l'attaché de défense et de sécurité, le lieutenant-colonel Mamadou Fall, ainsi que le payeur du Sénégal en Éthiopie, Papa Samba Dieng Diallo, étaient également présents.

Une séance de veille de match prévue lundi

Les Lions poursuivront leur préparation ce lundi avec une séance d'entraînement au Bahir Dar Stadium, à la veille de leur confrontation avec l'Éthiopie.

Cette rencontre intervient après un premier match nul concédé face au Mozambique (1-1), à Maputo. Nicolas Jackson avait ouvert le score pour le Sénégal, avant l'égalisation de Catamo pour les Mambas.

De son côté, l'Éthiopie s'est inclinée sur la plus petite des marges (0-1) face au Soudan, lors de la première journée.

Pour cette deuxième sortie, le sélectionneur Patrick Vieira et son staff pourront compter sur l'ensemble des joueurs convoqués, à l'exception des attaquants Ismaïla Sarr et Iliman Ndiaye, qui purgeront leur dernier match de suspension.

Les Comores en ligne de mire après l'Éthiopie

À l'issue de cette confrontation, la délégation sénégalaise mettra le cap sur Marseille, en France, dès le lendemain du match.

Les Lions y affronteront les Comores, dimanche 4 octobre, au stade Orange Vélodrome, dans le cadre d'une rencontre amicale.