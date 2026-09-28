Angola: Une vente aux enchères de bétail à Huambo génère 190 millions de kwanzas

27 Septembre 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par MLV/ALH/LUZ

Huambo — La troisième édition de la vente aux enchères de bétail organisée ce samedi dans la ville de Huambo a rapporté 190 millions de kwanzas, grâce à la vente de 96 lots fournis par 22 exploitations agricoles nationales.

Il convient de rappeler que, lors d'une précédente vente aux enchères de bétail, un montant de 153 millions de kwanzas avait été perçu.

S'adressant à la presse, le porte-parole de l'organisation, Alcino Manuel Sayengue, a précisé que les 96 lots comprenaient des bovins, des caprins, des chevaux, de la volaille et du poisson, provenant d'éleveurs des provinces de Huambo, Benguela, Bié, Cuanza-Norte, Cuanza-Sul, Cunene, Huíla, Icolo e Bengo, Luanda et Namibe.

Il a jugé positif le résultat obtenu, notamment parce que tous les lots prévus ont été vendus à des entreprises et à des éleveurs individuels.

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Alcino Sayengue a souligné la participation d'opérateurs économiques du secteur agro-pastoral, le lot le plus cher ayant été adjugé pour 11 millions de kwanzas.

Parmi les partenaires de l'événement, il a cité l'Institut de recherche vétérinaire et les Services vétérinaires pour leur contribution au développement de la chaîne de valeur du secteur de l'élevage.

Il a reconnu que, malgré cette réussite, certaines contraintes avaient limité la participation d'entreprises susceptibles d'apporter une valeur ajoutée à l'événement.

Cette vente aux enchères de bétail, organisée dans le cadre de la Foire agro-pastorale (qui se tient parallèlement à l'Expo-Huambo, laquelle s'achève cet après-midi), a permis de créer des opportunités commerciales, de rapprocher producteurs et acheteurs et de valoriser la chaîne de valeur du secteur agro-pastoral dans la province de Huambo.

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