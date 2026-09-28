Afrique: Demain soir, le pays affronte le Botswana - Un match si capital

Chaque point compte double dans le Groupe H. Au terme de la campagne des éliminatoires, une seule sélection accompagnera l'Ouganda à la phase finale de la CAN.

Être logé dans le même groupe que le pays organisateur est un handicap. C'est le cas de l'équipe de Tunisie qui doit redoubler d'efforts pour espérer réserver sa place à la phase finale de la CAN 2027.

On peut même avancer que, désormais, les points comptent double. C'est que la CAF a envoyé une correspondance à la FTF l'informant de sa décision de prendre en compte des résultats des matchs disputés par les trois pays coorganisateurs, l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie et comptabilise, en conséquence, les points obtenus.

Ceci dit, chacun des pays coorganisateurs sera accompagné, dans son groupe, par une seule sélection. En ce sens, une seule sélection parmi les équipes du Groupe H aura le privilège d'accompagner l'Ouganda.

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eule la victoire compte

Au vu de toutes ces données, le match nul obtenu face à l'Ouganda jeudi dernier a le goût d'une défaite, au sens large du terme. Encore heureux, Mouine Chaâbani, que l'autre match du Groupe H opposant le Botswana à la Libye s'est soldé jeudi par un résultat nul, deux buts partout. N'empêche, notre team national n'a plus droit à l'erreur.

Une défaite ou même un résultat nul compromettrait sérieusement ses chances de qualification à la phase finale de la prochaine CAN. Seule la victoire compte, car il est impératif de comptabiliser trois points demain soir face au Botswana pour garder nos chances de qualification intactes.

Des changements s'imposent

Le sélectionneur national est appelé à revoir ses choix face au Botswana afin que l'équipe soit homogène, chose qui lui a manqué contre l'Ouganda. En ce sens, Sadok Kadida et Sayfallah Ltaief seront beaucoup plus utiles s'ils débutent la rencontre. C'est aussi le cas de Hamza Rafia, qui a apporté plus d'équilibre à l'entrejeu.

Mouine Chaâbani dispose aussi d'autres cartes qu'il n'a pas utilisées contre l'Ouganda, à commencer par le chevronné Ali Maâloul dont la titularisation apportera sans doute une plus-value au couloir gauche, défensivement mais aussi offensivement. L'alignement d'un autre joueur d'expérience, en l'occurrence Aissa Laidouni, stabilisera davantage l'entrejeu.

Le Tanzanien Ahmed Arajiga, arbitre de Tunisie-Botswana

La CAF a désigné l'arbitre tanzanien, Ahmed Arajiga, pour officier le match Tunisie-Botswana, comptant pour la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2027 et qui aura lieu demain soir à partir de 20h00 au stade de Radès.