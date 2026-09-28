Tunisie: Kairouan - 18 municipalités mobilisées dans une vaste campagne de propreté

Une vaste campagne régionale de propreté et d'évacuation des déchets a été menée ce dimanche dans la ville de Kairouan. Coordonnée par la municipalité locale, l'opération a vu la participation active de 18 autres communes afin de renforcer les interventions sur le terrain et d'éliminer les accumulations d'ordures ménagères et de gravats dans plusieurs quartiers, a indiqué le secrétaire général de la municipalité de Kairouan, Sahbi Amara.

Dans une déclaration accordée à la TAP, le responsable a précisé que cette mobilisation d'envergure a nécessité la mise en place d'une flotte de près de 13 camions de différentes capacités, ainsi que de 3 engins lourds pour assurer l'enlèvement des déchets dans les zones les plus touchées.

Les interventions se sont concentrées en particulier dans les quartiers d'El Bourji, El Manshia et El Mallaji. Tout au long de la journée, les équipes se sont attelées à ramasser les détritus et les déchets de construction, avant de procéder au nivellement et à l'aménagement des sites nettoyés à l'aide d'engins lourds et d'apports de terre pour réhabiliter les espaces concernés.

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Le responsable municipal a tenu à souligner que ces efforts s'inscrivent dans une dynamique continue, rappelant que la municipalité de Kairouan mène des actions quotidiennes et des campagnes régulières à travers l'ensemble des secteurs de sa juridiction. Il a également salué la solidarité intercommunale, soulignant que l'appui des 18 municipalités participantes, qu'il s'agisse de matériel ou de renforts humains, constitue un soutien précieux pour relever les défis liés à la propreté urbaine.

Par ailleurs, plusieurs habitants ont exprimé leur satisfaction face à cette initiative, tout en plaidant pour sa pérennisation et son intensification, en particulier dans le quartier d'El Bourji, l'une des zones les plus densément peuplées. Ils ont également réclamé l'installation de conteneurs supplémentaires, ceux en place étant désormais insuffisants face aux besoins.

Réagissant à cette demande, le secrétaire général de la municipalité a indiqué qu'un conteneur géant d'une capacité de 6 000 litres est actuellement disponible sur place, et a annoncé qu'un second équipement d'une capacité supérieure de 10 000 litres sera installé dans le quartier dès la fin de cette campagne.