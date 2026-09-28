Tunisie: Arrestation du « voleur mystérieux » à l'Ariana - Fin de parcours pour un récidiviste dangereux

27 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Les agents et cadres de la brigade de la police judiciaire d'Ariana Ville, en coordination avec le poste de la sûreté nationale des Menzah, ont réussi, ce samedi, à appréhender un individu qualifié de « criminel dangereux », impliqué dans une série de cambriolages de domiciles dans la région.

Cette arrestation fait suite à un piège tendu par les forces de l'ordre, qui a permis de prendre le suspect en flagrant délit alors qu'il s'apprêtait à commettre une effraction.

Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que des dizaines de citoyens ont pâti de ses agissements, lesquels avaient semé l'inquiétude parmi les habitants et lui avaient valu le surnom de « voleur mystérieux ».

Selon les informations recueillies, le cambrioleur usait de méthodes de camouflage sophistiquées et de déguisements. Il s'introduisait dans les habitations par des ouvertures particulièrement exiguës, rendant ses intrusions difficiles à anticiper, afin de brouiller les pistes et d'échapper à la vigilance des services de sécurité.

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Sur instructions du ministère public près le tribunal d'Ariana, le suspect a été placé en garde à vue pour les besoins de l'enquête, en attendant de faire la lumière sur l'ensemble des affaires qui lui sont reprochées avant d'être déféré devant la justice.

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