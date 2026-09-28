Tunisie: Ben Arous - 428 animaux vaccinés contre la rage à El Mourouj

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la rage, célébrée sous le slogan « Les aimer est notre responsabilité... leur santé est notre priorité », le service de la santé vétérinaire de la Délégation régionale au développement agricole (DRDA) de Ben Arous, en collaboration avec la municipalité d'El Mourouj, a organisé ce dimanche un point de vaccination mobile au carrefour Miami, dans la zone d'El Mourouj 1. Cette initiative a permis de vacciner 428 chats et chiens.

Fatma Saidani, cheffe du service de la production animale à la DRDA de Ben Arous, a indiqué dans une déclaration à l'agence TAP qu'une tente a été dressée pour vacciner les animaux sous la supervision de vétérinaires. Des campagnes de sensibilisation ont également été menées pour informer le public sur la dangerosité de la rage, les méthodes de prévention et l'importance cruciale de la vaccination régulière des animaux pour protéger les citoyens et renforcer la santé publique.

Elle a par ailleurs souligné que les opérations de vaccination se poursuivent dans les points fixes de l'ensemble des délégations de la région. Cette action s'inscrit dans le cadre de la campagne régionale, elle-même rattachée à la campagne nationale annuelle, gratuite et obligatoire de vaccination contre la rage pour la saison 2026-2027. Lancée le 1er septembre courant, cette campagne se prolongera jusqu'à la fin du mois d'octobre, selon un calendrier précis affiché dans les municipalités et délégations de la région, ainsi que sur le site web de la DRDA.

Enfin, la responsable a précisé qu'à la date du 27 septembre, le taux de vaccination des chats et des chiens contre la rage a dépassé les 20 % des objectifs fixés. Les efforts se poursuivent activement pour immuniser un plus grand nombre d'animaux et prévenir ainsi les risques et les répercussions de ce virus dangereux sur la santé publique.

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