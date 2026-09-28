Tunisie: Ben Arous - 428 animaux vaccinés contre la rage à El Mourouj

27 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre la rage, célébrée sous le slogan « Les aimer est notre responsabilité... leur santé est notre priorité », le service de la santé vétérinaire de la Délégation régionale au développement agricole (DRDA) de Ben Arous, en collaboration avec la municipalité d'El Mourouj, a organisé ce dimanche un point de vaccination mobile au carrefour Miami, dans la zone d'El Mourouj 1. Cette initiative a permis de vacciner 428 chats et chiens.

Fatma Saidani, cheffe du service de la production animale à la DRDA de Ben Arous, a indiqué dans une déclaration à l'agence TAP qu'une tente a été dressée pour vacciner les animaux sous la supervision de vétérinaires. Des campagnes de sensibilisation ont également été menées pour informer le public sur la dangerosité de la rage, les méthodes de prévention et l'importance cruciale de la vaccination régulière des animaux pour protéger les citoyens et renforcer la santé publique.

Elle a par ailleurs souligné que les opérations de vaccination se poursuivent dans les points fixes de l'ensemble des délégations de la région. Cette action s'inscrit dans le cadre de la campagne régionale, elle-même rattachée à la campagne nationale annuelle, gratuite et obligatoire de vaccination contre la rage pour la saison 2026-2027. Lancée le 1er septembre courant, cette campagne se prolongera jusqu'à la fin du mois d'octobre, selon un calendrier précis affiché dans les municipalités et délégations de la région, ainsi que sur le site web de la DRDA.

Enfin, la responsable a précisé qu'à la date du 27 septembre, le taux de vaccination des chats et des chiens contre la rage a dépassé les 20 % des objectifs fixés. Les efforts se poursuivent activement pour immuniser un plus grand nombre d'animaux et prévenir ainsi les risques et les répercussions de ce virus dangereux sur la santé publique.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur La Presse.

Tagged:
Copyright © 2026 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.