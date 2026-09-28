Afrique: Tournoi international de Pologne-Taekwondo - Firas Katoussi et Mohamed Khalil Jendoubi décrochent l'or

27 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le taekwondoïste tunisien Firas Katoussi a décroché la médaille d'or dans la catégorie des -87 kg, ce dimanche, lors du Tournoi international de Pologne.

Un sacre partagé avec son compatriote Mohamed Khalil Jendoubi, également couronné d'or un plus tôt dans la journée.

Katoussi s'est imposé en finale face à l'Égyptien Adham ElSheikh sur le score net de deux rounds à zéro (2-0), confirmant ainsi sa suprématie dans sa catégorie.

Un peu plus tôt, Mohamed Khalil Jendoubi était monté sur la plus haute marche du poduim dans la catégorie des -68 kg. Il a dominé en finale l'Espagnol Juan Cala, s'imposant également sur le score de deux rounds à zéro.

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