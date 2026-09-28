Afrique: « Déclaration de Tunis » - Renforcer la gouvernance des villages d'enfants SOS du continent

En clôture de son assemblée annuelle organisée en marge du Forum international des associations SOS Villages d'Enfants, la région Afrique de l'Ouest, du Centre et du Nord a officiellement adopté la « Déclaration de Tunis ». Ce texte fondateur ambitionne de transformer en profondeur la gouvernance et l'impact opérationnel de 28 associations membres réparties sur le continent.

Un cadre stratégique face à l'urgence de la protection de l'enfance

Ce nouveau référentiel intervient dans un contexte africain particulièrement préoccupant. Selon les estimations officielles, près de 35 millions d'enfants sur le continent se trouvent aujourd'hui privés de soins parentaux. Plus inquiétant encore, plus de 70 % des États africains ne disposent pas de cadres politiques et législatifs complets et intégrés en matière de prise en charge alternative.

Face à ces défis majeurs, les représentants réunis à Hammamet ont choisi d'unir leurs forces. Actuellement, sur les 28 associations que compte la région, dix seulement disposent d'un conseil d'administration opérationnel. La Déclaration de Tunis pose ainsi les jalons d'une restructuration globale, pensée pour donner une voix unifiée et influente au sein de la Fédération internationale.

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La feuille de route adoptée à l'unanimité structure l'action régionale autour de six piliers fondamentaux. Elle prévoit d'abord un renforcement institutionnel visant à accélérer l'installation de conseils d'administration dans les 18 associations restantes d'ici l'échéance de 2028, tout en instaurant des mécanismes durables de mentorat et de jumelage entre les pays.

lEnsuite, la diversification des sources de financement et la création d'un groupe de travail régional dédié à la mobilisation des ressources permettront d'assurer une meilleure indépendance financière. Pour garantir l'efficacité programmatique, l'harmonisation des indicateurs de suivi et d'évaluation s'accompagnera de la généralisation d'approches novatrices axées sur la santé mentale et la participation active de la jeunesse.

La coordination et le suivi seront quant à eux renforcés par la pérennisation de cette rencontre annuelle et la création d'un groupe de coordination régionale, permettant un pilotage rigoureux des engagements pris et une présence accrue au Conseil international. Enfin, le volet plaidoyer portera un appel pressant à la communauté internationale pour accroître son soutien financier et technique, garantissant ainsi une protection renforcée de l'enfance à l'échelle régionale.

Vers une consécration internationale en octobre 2026

Portée par la volonté partagée de maximiser l'impact de l'organisation auprès des enfants et des communautés africaines, la Déclaration de Tunis franchira une étape décisive en octobre prochain. Elle sera présentée officiellement lors de la prochaine Assemblée générale de SOS Villages d'Enfants Internationale, marquant l'engagement indéfectible de la région pour l'avenir de la jeunesse africaine.