Tunisie: Ligue 2 - groupe A - 1ere journée - L'AS Soliman annonce la couleur

L'UST submergée par les Cap-bonnais et cinq victoires à l'extérieur enregistrées lors de cette ronde inaugurale.

La première journée de L2 a donc débuté hier avec les matchs du groupe A, et force est de constater que ça valait le détour. Tout d'abord lors du choc de cette ronde inaugurale où l'AS Soliman a croisé l'US Tataouine avec un retard à l'allumage côté cap-bonnais avec un but de pris, puis une révolte qui vaudra à l'ASS de marquer quatre buts et de gagner avec la manière.

Pour Ben Arous par contre, El Makarem de Mahdia s'avouera coriace et construira sa victoire, même si le Sporting a entretenu l'espoir à un quart d'heure du terme. Victoire en déplacement des Fatimides. Tout comme l'EMM, le Sfax RS va valider hors de ses bases en battant le Croissant Chebbien.

Encore une victoire en déplacement hier. A l'épreuve des insulaires de l'OC Kerkennah, le Croissant de Msaken va tout d'abord encaisser, puis égaliser, et enfin renverser la table. Décidément, les visiteurs, comme on dit en football, ont performé hier. A la réception de l'Association Mégrine Sport, la Zliza sera piégée par des banlieusards du sud qui ont commencé par égaliser puis prendre l'avantage jusqu'au bout.

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La tendance d'hier, celle des clubs conquérants et qui savent voyager, s'achève avec Baath Bouhajla qui récoltera trois points face à l'ES Beni Khalled. Enfin, lors d'un match haletant, le Stade Soussien et l'Astre de Agareb vont se départager (2-2). Des débuts de championnat pareils, on en redemande forcément.

Résultats

AS Soliman - US Tataouine (4-1)

SC Ben Arous - EM Mahdia (1-2)

ES Béni Khalled - BS Bouhajla (1-2)

Stade Soussien - AS Agareb (2-2)

CS Chebba - Sfax RS (1-2)

OC Kerkennah - CS Msaken (1-2)

AS Gabès - AS Mégrine (1-2)