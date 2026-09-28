Tunisie: Ligue 2 - groupe B - 1ere journée - JSK-Jendouba Sport, le grand format

La mise en train du groupe B nous propose d'entrée des affiches de haut vol avec Jendouba Sport qui se déplace à Kairouan, la Stayda qui évoluera à l'Ariana et El Gawafel de Gafsa qui recevra l'ASK.

Après le déroulé des matchs du groupe A comptant pour la journée inaugurale de L2 disputée hier, place cet après-midi au second jet avec les rencontres du groupe B. Aujourd'hui, entre équipes taillées pour jouer immédiatement les premiers rôles, outsiders ambitieux et promus, le début de la compétition s'annonce forcément disputé. Ambitions similaires ou diamétralement opposées, seule l'implacable vérité du terrain nous en apprendra davantage cet après-midi.

Ce faisant, la journée d'aujourd'hui nous propose d'entrée trois affiches qui devraient nous tenir en haleine. Tout d'abord à Kairouan où les Aghlabides croiseront Jendouba Sport pour ce que l'on peut qualifier de choc de la journée. A l'Ariana aussi avec un format non moins intéressant qui verra les Arianais de l'ASA recevoir la Stayda, et enfin à Gafsa où El Gawafel offrira l'hospitalité à l'AS Kasserine, un Onze qui a soufflé le chaud et le froid la saison écoulée.

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Prendre son envol dès le départ. Ne pas accuser de retard à l'allumage et surtout annoncer la couleur d'entrée, tels sont les visées des cadors du groupe B tels que la JSK, le SG et l'EGSG, des clubs historiques qui ne veulent pas (ou plus) s'éterniser dans l'antichambre de l'élite.Autres explications qui valent le détour, au Kef, l'Olympique local croisera l'US Ksour Essef, un Onze capable de se sublimer comme en attestent certaines productions proposées la saison passée.

Du côté de Moknine à présent, le Sporting recevra le Croissant de Redayef, un frisson à ses moments forts, la saison passée, avant de rentrer dans le rang. Enfin, à Bouchemma, l'Espoir local devra en découdre avec les Cap-Bonnais du C Korba, une équipe inconstante lors de l'exercice précédent, alors qu'au même moment, à Médenine, le COM va se mesurer aux Sahéliens de Kalâa Sport avec l'espoir de lancer sa saison d'entrée de compétition.