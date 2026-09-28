Afrique: Tourisme - Plus d'un million de visiteurs français au pays

À l'occasion de la Journée mondiale du tourisme, célébrée ce 27 septembre, l'ambassade de France en Tunisie a souligné que les touristes français constituent la première nationalité européenne visitant le pays. Selon les données du ministère tunisien de l'Intérieur, le nombre de visiteurs français s'est élevé à 1 134 400 en 2025.

Dans une publication partagée ce dimanche sur ses réseaux sociaux, l'ambassade a mis en lumière l'importance de la contribution française au secteur touristique tunisien, précisant que les entreprises hexagonales actives dans ce domaine stratégique s'imposent comme le premier investisseur étranger et le plus grand employeur du secteur dans le pays.

Les investissements cumulés des entreprises françaises en Tunisie atteignent ainsi 628 millions de dinars. Cette présence économique a permis la création de plus de 4 500 emplois, soit environ 22 % de l'ensemble des postes générés par les investissements directs étrangers (IDE).

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Par ailleurs, sur le volet de la formation et des métiers du tourisme, l'ambassade a mis en avant l'engagement de l'Agence Française de Développement (AFD) et de l'Institut Français de Tunisie (IFT) pour soutenir la formation professionnelle, favoriser l'employabilité et renforcer les compétences des jeunes désireux de faire carrière dans le secteur. Elle a rappelé qu'dans le cadre du projet « Mostadama », dédié à la valorisation des métiers du tourisme et au développement des compétences en français professionnel, une enveloppe de 100 000 euros a été allouée au profit de six centres relevant de l'Agence de Formation aux Métiers du Tourisme (AFMT).