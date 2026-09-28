Togo: Le feu emporte le grand magasin, les commerçants face au désastre

Le marché d'Anié s'est réveillé sous le choc ce lundi 28 septembre 2026. Un incendie, déclaré aux environs de 3 heures du matin, a ravagé le grand magasin situé au coeur du marché. Des marchandises ont été entièrement consumées. Si la pluie et l'intervention des secours ont permis de limiter la propagation des flammes, l'origine du sinistre demeure, pour l'heure, inconnue.

La scène est désolante au petit matin. Là où se trouvaient encore, quelques heures plus tôt, des marchandises destinées au commerce, il ne reste désormais que des traces du passage des flammes. Le grand magasin situé au coeur du marché d'Anié a été sévèrement touché par un incendie survenu dans la nuit du 27 au 28 septembre.

Selon les premières informations recueillies, le feu se serait déclaré aux alentours de 3 heures du matin. Une pluie s'abattait pourtant sur la ville depuis environ 22 heures. Malgré ces conditions météorologiques, les flammes ont réussi à consumer une importante partie du magasin.

Des pertes lourdes pour les commerçants

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Dans la partie directement touchée par l'incendie, les marchandises auraient été entièrement réduites en cendres. Aucun bien n'aurait pu être sauvé, faisant craindre d'importantes pertes financières pour les commerçants concernés.

Pour ces derniers, le bilan ne se résume pas à des marchandises détruites. Derrière chaque stock parti en fumée se trouvent des investissements, des économies et parfois plusieurs années de travail.

La destruction de ces biens pourrait ainsi fragiliser durablement les activités de plusieurs opérateurs économiques du marché.

La pluie et les secours à la rescousse

La forte pluie enregistrée durant plusieurs heures aurait contribué à ralentir la progression des flammes. Les secours ont également été mobilisés pour éviter que le sinistre ne prenne une ampleur plus importante.

SINTO, avec ses camions-citernes, est intervenu sur les lieux. Des sapeurs-pompiers venus d'Atakpamé ont également participé aux opérations. La mobilisation des équipes d'intervention a finalement permis de maîtriser le feu.

Le pire a ainsi pu être évité, notamment une propagation à d'autres installations commerciales du marché.

L'origine du feu toujours inconnue

Pour l'heure, aucune cause officielle n'a été avancée pour expliquer le départ du feu. Accident électrique, problème technique ou autre circonstance : plusieurs hypothèses peuvent circuler, mais aucune ne peut être retenue sans les conclusions des services compétents.

Une enquête devrait permettre de déterminer les circonstances exactes du sinistre.

Cette prudence est d'autant plus nécessaire que l'identification de la cause constitue un élément essentiel pour prévenir la répétition de tels incidents.

Les marchés toujours exposés

L'incendie d'Anié remet une nouvelle fois en lumière la vulnérabilité des marchés face au risque d'incendie.

Dans de nombreux espaces commerciaux, la densité des installations, le stockage de marchandises, les branchements électriques et les difficultés d'accès peuvent compliquer considérablement l'intervention des secours lorsqu'un incendie se déclare.

À cela s'ajoute la fragilité économique des commerçants, dont les stocks représentent souvent l'essentiel du capital investi dans leur activité.

Prévenir plutôt que subir

Le drame d'Anié pose donc une question qui dépasse le seul cadre de ce marché : les dispositifs de prévention et de lutte contre les incendies sont-ils suffisamment adaptés aux réalités des marchés togolais ?

La question mérite d'être posée avec sérieux.

Contrôles des installations électriques, équipements d'extinction accessibles, points d'eau, dégagement des voies d'accès aux véhicules de secours, sensibilisation des commerçants et exercices de prévention pourraient contribuer à réduire les risques.

Car lorsqu'un incendie se déclare dans un marché, chaque minute compte. Et lorsque les flammes sont maîtrisées, le bilan économique peut déjà être irréversible.

À Anié, les commerçants doivent désormais faire face aux cendres et aux pertes. Reste à espérer que les investigations permettront d'établir les causes du sinistre et que les leçons nécessaires seront tirées pour renforcer la sécurité des marchés.

Un incendie de plus, mais surtout un rappel : pour protéger les commerçants, la prévention ne doit pas attendre le prochain feu.