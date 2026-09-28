Togo: La destination doit devenir désirable

Le Togo a choisi de passer d'un tourisme de potentiel à un tourisme de performance. C'est ce que souligne Isaac Tchiakpe, le ministre en charge de ce département.

Le pays a franchi en 2024 le seuil des 500 000 arrivées touristiques, dépassant l'objectif fixé.

Le répertoire national des établissements touristiques recense désormais 685 établissements, dont 213 hôtels, 66 auberges et 53 établissements d'hébergement assimilés.

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Une base solide, mais qui ne suffit pas : l'enjeu, souligne ministre, n'est plus seulement de compter les visiteurs, mais d'allonger leur séjour, d'améliorer leur expérience, d'accroître leurs dépenses et de faire profiter davantage les communautés locales des retombées.

L'action porte sur toute la chaîne de valeur : valorisation des sites, modernisation de l'hébergement, développement de circuits et amélioration des services. Le numérique occupe une place croissante, avec une plateforme de réservation d'hébergement pour les grands événements, appelée à s'étendre à la promotion digitale de la destination, à la cartographie des sites, à la réservation en ligne et, progressivement, à l'intelligence artificielle.

L'objectif est que le Togo soit visible, désirable et facilement accessible pour tout voyageur qui cherche une destination en Afrique de l'Ouest.

Les circuits pilotes organisés autour des Évala 2026 illustrent cette approche : transformer les grands événements culturels en produits touristiques, sans en trahir l'authenticité.

Pour 2027, l'ambition est de consolider et dépasser durablement les 500 000 touristes annuels. À l'horizon 2030, il s'agit de changer d'échelle, avec cinq leviers : l'offre, les infrastructures, la promotion autour d'une marque « Destination Togo », le numérique et les données, et enfin les compétences et la qualité.

Reste deux obstacles majeurs, notamment pour les touristes européens et nord-américains, le cherté du transport aérien et les coûts de séjour.

Il est souvent moins cher de partir une semaine en Thaïlande qu'en Afrique de l'Ouest.