Togo: Un enjeu de confiance pour les passagers et les compagnies

Prendre l'avion en toute confiance suppose que l'aéroport respecte des règles strictes. Celui de Lomé vient d'en faire une nouvelle démonstration : l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC Togo) y mène une inspection de sécurité, la dernière programmée pour 2026.

Pour un aéroport international, respecter les normes n'est pas une option. Chaque plateforme doit détenir un certificat qui l'autorise à fonctionner, et le conserver en prouvant régulièrement qu'elle répond aux exigences de l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). C'est le rôle de l'ANAC, qui contrôle en continu la Société aéroportuaire de Lomé-Tokoin (SALT), gestionnaire de l'aéroport.

Les experts examinent d'abord si les corrections demandées lors des précédents contrôles ont bien été appliquées. Ils testent ensuite le plan d'urgence de l'aéroport, c'est-à-dire ce qui se passe en cas d'accident ou d'incident, ainsi que les procédures d'exploitation au quotidien.

Ils évaluent aussi le Système de gestion de la sécurité, qui permet de repérer et de traiter les risques avant qu'ils ne causent des problèmes.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Enfin, l'état des équipements est passé en revue : les pistes et aires où circulent les avions, le balisage lumineux qui guide les pilotes, notamment de nuit, et les réseaux électriques dont dépend le bon fonctionnement de l'ensemble.

Ces vérifications comptent pour les voyageurs, mais aussi pour les compagnies aériennes, qui choisissent leurs escales en fonction de la fiabilité des installations.