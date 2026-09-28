Afrique: Ce que le PNUD veut offrir aux jeunes entrepreneurs

28 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) veut renforcer son soutien aux jeunes entrepreneurs et a ouvert un dialogue avec la Fondation Tony Elumelu, active dans l'autonomisation des jeunes dans les 54 pays africains.

L'agence onusienne mène déjà plusieurs initiatives en faveur des femmes entrepreneures, des agripreneurs, des innovateurs et de la jeunesse. Elle s'appuie notamment sur le Centre d'innovation et de technologies UniPod, devenu une plateforme d'échanges entre entrepreneurs togolais et africains.

Les discussions portent sur l'accès à des programmes d'accompagnement et de formation. Elles visent aussi à intégrer les jeunes entrepreneurs dans des réseaux continentaux, et à multiplier les occasions de collaboration et de partage d'expériences entre entrepreneurs africains.

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