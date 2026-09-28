Tunisie: Le CHU Sahloul réceptionnera 200 lits médicalisés en octobre prochain

27 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

Le CHU Sahloul de Sousse devrait recevoir, au cours du mois d'octobre prochain, 200 lits médicalisés sur un total de 313 lits programmés afin de répondre aux besoins identifiés dans les différents services.

Une séance de travail a été organisée samedi dernier avec l'équipe chargée d'effectuer des visites de terrain dans les différents services hospitaliers, afin de recenser les besoins de l'établissement en lits médicalisés, en vue de leur installation dans les chambres des patients.

Ces lits, acquis sur le budget de fonctionnement de l'établissement, permettront de renforcer et de renouveler le parc de lits médicalisés, contribuant ainsi à améliorer la qualité de la prise en charge des patients durant leur séjour à l'hôpital.

Ils apporteront également un soutien aux cadres médicaux et paramédicaux dans l'accomplissement de leurs tâches quotidiennes, selon un communiqué publié dimanche par la direction générale de l'hôpital Sahloul.

Dans le même contexte, la direction générale, en coordination avec le ministère de la Santé, prévoit l'acquisition de lits médicalisés dotés d'équipements spécifiques destinés aux services spécialisés, précise le même communiqué.

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