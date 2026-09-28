Tunisie: Journée mondiale des personnes âgées - Un riche programme festif au centre de la Manouba

Le centre de soins pour personnes âgées de Manouba a lancé, à l'instar de plusieurs associations et structures à travers les différentes régions, son programme de célébration de la Journée mondiale des personnes âgées, coïncidant avec le 1er octobre 2026. Cette programmation festive bénéficie de la contribution active d'acteurs de la société civile et de jardins d'enfants.

Le bureau régional de l'Organisation de Défense du Consommateur (ODC) à Manouba a inauguré, vendredi dernier, la série d'activités prévues par un petit-déjeuner convivial offert aux résidents, suivi d'un atelier d'animation. Cet espace, placé sous le signe du divertissement et du partage, a permis de raviver les traditions tunisiennes authentiques à travers des décors traditionnels et des rappels de la mémoire collective.

Les festivités se sont poursuivies samedi dans une ambiance ouverte à la société civile, marquée par une fête récréative organisée sous l'égide du comité local du Croissant-Rouge tunisien de Jebel Jelloud.

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Le programme se poursuivra ce lundi avec l'organisation de tournois et de compétitions intellectuelles et sportives, comprenant des jeux de cartes, des dominos, du bowling, de la marche et des concours d'énigmes. Des ateliers de cuisine, d'artisanat, de coiffure et d'esthétique sont également prévus, ainsi qu'une exposition mettant en valeur les créations des résidents.

Par ailleurs, le calendrier des manifestations comprend une excursion récréative conjointe vers la ville de Hammamet avec une visite de son fort, des épreuves sportives, patrimoniales et intellectuelles, des ateliers culinaires et artisanaux en direct, ainsi qu'une visite dédiée aux jardins d'enfants assortie d'une distribution de cadeaux aux résidents.

Ces initiatives préparent le terrain pour les temps forts du jeudi 1er octobre, Journée mondiale des personnes âgées, date à laquelle le centre ouvrira ses portes aux familles et aux visiteurs. Une caravane de santé, organisée en coordination avec la direction régionale de la santé de la Manouba, y fera halte, suivie d'un concert musical animé par la troupe « Horriyat Carthage et Ater Al Madina », d'un spectacle de tbal (tambour traditionnel), de la distribution de cadeaux et d'un déjeuner collectif en l'honneur des pensionnaires.

Les célébrations s'achèveront le vendredi 2 octobre par une cérémonie en hommage aux donateurs de l'institution et aux agents partis à la retraite en 2025 et 2026. Cet événement sera couronné par une fête d'anniversaire collective organisée au profit des résidents des structures de prise en charge du Grand Tunis, en partenariat avec le Croissant-Rouge tunisien et la maison des jeunes d'El Tahrir.

À travers l'ensemble de ces initiatives, les différents partenaires ont tenu à apporter de la joie aux résidents, à rompre la monotonie de leur quotidien et à instaurer un climat chaleureux empreint d'échange et de convivialité.