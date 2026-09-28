Tunisie: Ordures et déchets jetés partout - La municipalité de Sfax appelle à la civilité citoyenne

27 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La municipalité de Sfax a réalisé, hier samedi, de vastes travaux de nettoyage dans plusieurs quartiers et agglomérations résidentielles relevant des arrondissements de Sidi Mansour et de la Zone Nord. Ces travaux ont notamment consisté à arracher les mauvaises herbes, balayer les bords des routes et ramasser divers types de déchets.

La municipalité de Sfax a souligné que la propreté est une responsabilité collective et un engagement sociétal partagé, insistant sur la nécessité de s'abstenir de jeter les gravats de démolition, les vieux meubles et les déchets de construction dans les espaces publics.

Elle a également incité l'ensemble des habitants, les propriétaires de commerces ouverts au public ainsi que les institutions à soigner davantage la propreté de leurs environs et de leurs zones résidentielles.

Enfin, elle a recommandé aux citoyens de soutenir les efforts des agents en sortant les déchets ménagers aux horaires prescrits, en les déposant dans les conteneurs prévus à cet effet et en évitant tout rejet sauvage.

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