Congo-Kinshasa: AS V.Club - Flory Mapamboli renforce son comité et promet des poursuites contre les usurpateurs

Le président intérimaire de l'AS V.Club, Flory Mapamboli, a annoncé, samedi 26 septembre, le maintien de son comité jusqu'à l'installation d'une nouvelle équipe dirigeante élue. Lors d'une conférence de presse tenue au siège de la CENCO à Kinshasa, il a également procédé à plusieurs nominations afin d'assurer la continuité des activités du club.

Parmi les nouvelles désignations, figure Lambert Hassani, élevé au rang de président de la section football. Le colonel Charlie Kasongo Ilunga prend la tête de la section judo, en remplacement de Christian Mokia, qui a démissionné.

De son côté, Eric Fuamba est promu vice-président de la section volleyball, tandis que Naguy Kayembe devient vice-président de la section basketball.

Par ailleurs, Madame Asuka Enogard est nommée conseillère en remplacement d'Eric Fuamba. Christian Mokwa rejoint également le comité en tant que conseiller, en remplacement de Richard Baye, indisponible pour des raisons professionnelles.

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Enfin, Innocent Ndza remplace le conseiller Hoffman Weze, actuellement confronté à des problèmes de santé.

Sur le plan judiciaire, Flory Mapamboli a annoncé l'ouverture de poursuites contre toute personne utilisant le nom de l'AS V.Club sans mandat reconnu:

" Dès ce lundi, nous engagerons des poursuites contre toute personne qui utilise le nom de Vita sans titre ni qualité. Nous saisirons toutes les instances compétentes afin que plus jamais personne ne se permette de signer des documents au nom de V.Club alors qu'il n'en a ni le droit ni la qualité".

Concernant les élections du club, l'assemblée générale élective, initialement prévue ce samedi, a été reportée sine die à la demande du ministère des Sports, afin de permettre la prise en compte de certaines recommandations. A ́la suite des tensions qui entourent actuellement la vie du club, le président intérimaire a lancé un appel à l'unité et à la cohésion autour de l'AS V.Club, qu'il considère comme un patrimoine commun à préserver et à protéger.