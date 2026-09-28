Congo-Kinshasa: La situation d'Ebola évolue favorablement au pays, selon le ministère de la Santé

Le ministère de la Santé publique fait état d'une évolution globalement favorable de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Dans son point de situation publié samedi 26 septembre, il relève notamment une baisse des nouveaux cas et des décès, ainsi que du taux de positivité et du taux de reproduction.

Au 22 septembre 2026, le suivi des contacts atteint 78,3 % dans les 55 zones de santé affectées, selon le ministère. Sept zones de santé ont par ailleurs franchi le cap de 42 jours sans enregistrer de nouveau cas.

L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie, tandis que le Nord-Kivu constitue le deuxième foyer actif. Le Sud-Ubangi, devenu la septième province touchée, a enregistré un deuxième cas positif au 22 septembre. Les données épidémiologiques disponibles confirment également la présence de cas dans plusieurs autres provinces.

Le ministère indique que le dépistage, le diagnostic, la prise en charge des malades, le suivi des contacts et la surveillance se poursuivent afin de réduire la transmission du virus.

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Le ministre de la Santé publique, Samuel-Roger Kamba, a accordé une attention particulière à la situation du Sud-Ubangi lors de sa rencontre, samedi à Kinshasa, avec le caucus des députés nationaux de cette province.

Devenue la septième province touchée par Ebola, le Sud-Ubangi présente un risque particulier en raison de sa position frontalière et de la mobilité des populations, selon le ministère. Les autorités sanitaires y ont renforcé la riposte et le suivi des contacts.

Le choléra et la mpox également suivis

Par ailleurs, le ministère de la Santé signale une reprise du choléra dans cinq provinces : le Maniema, le Lualaba, le Haut-Lomami, le Kasaï-Oriental et la Tshopo.

Une flambée de mpox est également suivie dans la zone de santé de Lubao, au Kasaï. Le ministère indique que les actions de riposte sont renforcées face à ces différentes situations sanitaires.