Ouvert à Grand-Bassam le lundi 21 septembre 2026 par le directeur général adjoint, Beugré Amos, l'atelier consacré à l'harmonisation des données économiques et financières de la Côte d'Ivoire pour la période 2026-2031 a pris fin le vendredi 25 septembre 2026, en présence du directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Ahoussi Arthur Augustin Pascal, représentant le directeur de cabinet du ministre de l'Économie, des Finances et du Budget.

Cette rencontre a réuni les experts des administrations publiques et parapubliques en charge des prévisions macroéconomiques et des statistiques sectorielles. Ainsi, cinq jours de travaux, coordonnés par Touré Vakaramoko, directeur de la Coordination statistique, ont permis aux participants de dresser le bilan de la mise en oeuvre du Programme économique et financier 2023-2026, d'en apprécier les principaux résultats et d'en tirer les enseignements pour la période à venir.

Ils ont également permis, sur la base d'hypothèses de projection robustes, d'assurer la cohérence d'ensemble des différents comptes macroéconomiques et de réviser le cadre macroéconomique 2026-2031, édition septembre 2026, de la Côte d'Ivoire.

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« La Côte d'Ivoire affiche une bonne santé économique et financière », a reconnu le directeur général à la clôture des travaux. Il ressort, en effet, du rapport produit que la Côte d'Ivoire afficherait l'une des plus fortes croissances en 2026, avec un taux de 6,2 % contre 4,3 % en Afrique subsaharienne, et devrait poursuivre sa dynamique de croissance sur la période 2027-2030.

Quant à l'inflation, elle devrait ressortir à 2,2 % en 2026, en deçà de la norme communautaire de 3 %. Concernant le déficit budgétaire, il s'établirait à 3,8 % du Pib. Les réformes engagées lors du précédent Programme économique et financier devraient permettre de poursuivre la consolidation budgétaire à moyen terme, en dépit des moments difficiles que traverse l'économie mondiale.

Par ailleurs, le solde du compte des transactions courantes devrait ressortir à moins 1,5 % du Pib, bénéficiant de l'excédent du compte des biens. L'exécution du Pnd 2026-2030 devrait permettre, entre autres, de poursuivre les investissements publics dans les infrastructures hautement prioritaires et à portée sociale afin de réduire davantage la pauvreté, d'accroître la transformation de nos matières premières et d'améliorer le revenu de nos paysans.

« Je demeure convaincu que ce document constitue un véritable outil d'orientation stratégique qui éclairera utilement les décisions de politique économique et budgétaire du gouvernement et servira de référence dans nos échanges avec nos partenaires », s'est félicité le directeur général.

Il s'est également engagé à transmettre à sa hiérarchie les résultats des réflexions ainsi que les recommandations qui en sont issues, tout en assurant les participants de la pleine disponibilité du ministre à jouer sa partition en vue du succès des prochaines consultations avec le Fonds monétaire international (Fmi).