Cote d'Ivoire: Programme spatial ivoirien - Le Sénégal prêt à partager son expérience

Présent à l'Africa Space Expo (Aspex) 2026, organisée du 24 au 26 septembre, au Parc des expositions d'Abidjan - Port-Bouët, le professeur Gayane Faye, coordonnateur du Sensat, a encouragé la Côte d'Ivoire à s'appuyer sur l'expérience sénégalaise dans le développement de son programme spatial. Selon lui, cette démarche permettrait d'accélérer la mise en oeuvre des projets ivoiriens tout en évitant certaines erreurs déjà rencontrées par le Sénégal.

Le Sénégal figure aujourd'hui parmi les pays africains ayant réussi à placer un satellite en orbite. Une avancée concrétisée en 2024 avec le lancement de Gaindesat-1A, premier satellite sénégalais, fruit d'un programme lancé en 2019. Pour le professeur Gayane Faye, cette expérience acquise en quelques années constitue un acquis dont la Côte d'Ivoire pourrait utilement s'inspirer alors qu'elle a créé son Agence spatiale en 2025.

« Le premier conseil que je donne à la Côte d'Ivoire, c'est réellement de profiter de l'expérience des autres. Il ne sert à rien de chercher à réinventer la roue », a-t-il affirmé. Il rappelle que le Sénégal s'est lui-même appuyé sur l'expertise du Centre spatial universitaire de Montpellier, fort d'une décennie d'expérience dans la fabrication de satellites. Cette collaboration a permis au pays de réaliser en seulement quatre ans ce qui aurait pu prendre davantage de temps.

Selon lui, un rapprochement entre les deux pays serait bénéfique. « Cette petite expérience peut servir parce que, effectivement, nous avons fait des erreurs. Des erreurs que nous ne referions pas si nous devions reprendre. Il est important que la Côte d'Ivoire nous approche pour identifier ces erreurs, pour aller beaucoup plus vite », a-t-il expliqué.

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De son côté, le directeur général de l'Agence spatiale de Côte d'Ivoire, Tidiane Ouattara, avait récemment précisé l'état d'avancement du projet spatial ivoirien. Intervenant sur un plateau de télé le 22 septembre 2026, il avait indiqué que le lancement d'un satellite ivoirien était bel et bien envisagé, mais qu'il nécessitait au préalable la mise en place des fondations indispensables au développement du secteur.

« La Côte d'Ivoire va lancer son satellite. Elle va le faire au moment venu. Mais il faudra bien s'y préparer. Il faudra d'abord mettre en place les fondamentaux. C'est-à-dire les textes législatifs qui vont régir le secteur, aborder les questions de gouvernance, de politique et de stratégies. L'espace est vaste, il faut donc choisir sa niche. Il faut aussi des programmes durables. Pendant que nous faisons cela, il faut aussi former la masse critique que constitue la ressource humaine », avait-il déclaré.

Revenant sur l'expérience sénégalaise, le coordonnateur du Sensat a détaillé les objectifs poursuivis à travers le lancement de Gaindesat-1A. Le premier consistait à développer une expertise nationale dans la fabrication de satellites et à favoriser le transfert de compétences. Le deuxième visait la mise en place d'infrastructures terrestres destinées à la collecte et au traitement des données. Le troisième objectif portait sur la conduite en conditions réelles d'une mission de collecte de données.

À ce sujet, il a expliqué que plusieurs structures sénégalaises chargées du suivi des forêts, des ressources hydriques, du climat ou encore des ressources naturelles avaient besoin de recueillir régulièrement des informations sur le terrain, une opération souvent coûteuse. Le satellite permet désormais de transmettre ces données depuis des équipements installés sur les différents sites de collecte vers Dakar. « Nous avons fait les tests et tout marche bien », s'est-il félicité.

Le responsable sénégalais a également annoncé l'arrivée prochaine d'un deuxième satellite actuellement en construction. Celui-ci permettra notamment de déployer davantage de stations de collecte au Sénégal et à l'étranger, où les services pourront être commercialisés. Il a par ailleurs révélé que deux autres satellites sont prévus et seront entièrement conçus et fabriqués par des ingénieurs sénégalais.

Au-delà des performances techniques, le programme spatial a également renforcé la visibilité internationale du Sénégal. « Quand vous regardez aujourd'hui la carte de l'Afrique, vous voyez le Sénégal au nombre des pays qui ont lancé un satellite. Nos autorités savent maintenant que nous sommes capables de le faire. C'était aussi l'un de nos objectifs en lançant ce programme. Cela a impulsé une certaine dynamique chez les gens aujourd'hui », a souligné le professeur Gayane Faye.

En marge de l'Aspex 2026, le Sensat a renforcé sa coopération avec l'écosystème ivoirien en signant un partenariat avec une start-up spécialisée dans le géospatial et l'intelligence artificielle, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles collaborations entre les deux pays dans le domaine spatial.