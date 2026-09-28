Afrique de l'Ouest: Gouvernance de l'eau - Les États réaffirment leurs engagements pour une gestion efficiente et durable

La première édition du Forum régional de l'eau de l'Afrique de l'Ouest (FREAO) s'est achevée, vendredi 25 septembre 2026, à Abidjan, sur l'adoption de la Déclaration d'Abidjan.

Un engagement collectif qui place la coopération régionale, le financement et la préservation des ressources hydriques au coeur de l'avenir de l'espace ouest-africain. Deux jours de travaux, de réflexions et de concertations auront suffi pour poser les bases d'une nouvelle dynamique régionale autour de l'eau.

Réunis à Abidjan à l'occasion de la première édition du Forum régional de l'eau de l'Afrique de l'Ouest, les ministres en charge de l'Eau, experts, organismes de bassin, partenaires techniques et financiers, représentants de la société civile et de la jeunesse ont réaffirmé la nécessité d'une action collective face aux défis hydriques. Présidée par le ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assahoré Konan, la cérémonie de clôture a été marquée par un appel à transformer les engagements pris en résultats concrets.

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« L'eau est une ressource partagée qui crée entre nos États, nos économies et nos populations une interdépendance profonde », a souligné le ministre, insistant sur le caractère désormais incontournable de la coopération régionale. Au coeur des échanges : la gestion intégrée des ressources en eau, l'objectif de développement durable, le financement des infrastructures hydrauliques, la coopération transfrontalière et la participation des femmes et des jeunes à la gouvernance de l'eau. La Déclaration d'Abidjan, adoptée au terme des travaux, constitue le principal acquis de cette rencontre.

Elle réaffirme notamment l'importance du Nexus Eau-Énergie-Alimentation-Environnement et appelle à une mobilisation accrue des financements pour accélérer la réalisation et la durabilité des projets hydrauliques. Les participants ont également accordé une attention particulière à la préservation des écosystèmes stratégiques, notamment le Massif du Fouta Djallon, considéré comme un espace essentiel pour la sécurité hydrique de plusieurs pays ouest-africains.

Autre engagement majeur : la mise en place d'un mécanisme régional de suivi-évaluation destiné à mesurer les progrès réalisés et à veiller à la mise en oeuvre effective des décisions prises à Abidjan. Le Forum a par ailleurs consacré le principe d'une position commune de l'Afrique de l'Ouest en vue de la prochaine Conférence des Nations Unies sur l'Eau à Abou Dhabi.

Pour le ministre Jacques Assahoré Konan, la région doit désormais parler d'une seule voix sur les grandes questions liées à l'eau. Enfin, le Cap-Vert a été retenu pour accueillir la prochaine édition du FREAO. Après Abidjan, c'est donc Praia qui aura la responsabilité de poursuivre cette dynamique régionale.

JB