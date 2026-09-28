Togo: La balance des paiements est excédentaire en 2024

La situation extérieure du Togo s'est améliorée en 2024, malgré un recul de l'excédent global de la balance des paiements. Selon les données de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao), le pays a enregistré un excédent de 43,9 milliards de francs Cfa, contre 53,4 milliards de FCFA en 2023.

Cette évolution intervient dans un contexte de consolidation de l'activité économique. Le Produit intérieur brut (PIB) réel du Togo a progressé de 6,5% en 2024, après une croissance de 6,2% en 2023. Cette dynamique a notamment été soutenue par la consommation finale et les investissements, dans un environnement marqué par une baisse des tensions inflationnistes et la poursuite de plusieurs projets inscrits dans la Feuille de route gouvernementale Togo 2025.

Le déficit courant se réduit de près de 65 milliards

Le principal facteur d'amélioration des échanges courants réside dans la réduction du déficit du compte des transactions courantes. Celui-ci est passé de 222 milliards de francs Cfa en 2023 à 157,2 milliards en 2024, soit une amélioration de 64,7 milliards de francs Cfa.

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Cette évolution s'explique principalement par la réduction de 53,1 milliards de francs Cfa du déficit de la balance des biens. Elle a également bénéficié de l'amélioration des soldes excédentaires du revenu secondaire, du revenu primaire et des services, qui ont respectivement progressé de 6,5 milliards, 3,3 milliards et 1,8 milliard de francs Cfa.

Repli de l'excédent du compte de capital

A l'inverse, le compte de capital a enregistré une baisse de son excédent. Celui-ci s'est établi à 322,2 milliards de francs Cfa en 2024, contre 359,7 milliards un an auparavant, soit un recul de 10,4%.

La Bceao attribue principalement cette évolution à la diminution de la mobilisation des dons-projets par l'Administration publique. Cette baisse a toutefois été partiellement compensée par une hausse des transferts nets en capital reçus par les sociétés financières et non financières, ainsi que par les ménages et les institutions sans but lucratif au service des ménages (Isblsm).

Malgré ce recul, les échanges du Togo avec l'extérieur ont dégagé une capacité de financement de 165 milliards de francs Cfa, contre 137,8 milliards en 2023.

Des sorties nettes de capitaux en hausse

Sur le compte financier, le Togo a enregistré en 2024 des sorties nettes de capitaux de 123,2 milliards de francs Cfa, contre 86,5 milliards en 2023. Cette évolution traduit une accentuation de 36,7 milliards de francs Cfa.

Selon la Bceao, cette hausse est principalement liée au repli des entrées nettes d'investissements de portefeuille. Elle a toutefois été atténuée par la diminution des sorties nettes au titre des investissements directs et des autres investissements.

Par ailleurs, les créances nettes des institutions de dépôt sur les non-résidents ont augmenté de 38,9 milliards de francs Cfa sur un an. Cette progression résulte notamment d'une hausse de 52,4 milliards des créances nettes de la Banque centrale, partiellement compensée par une baisse de 13,6 milliards de celles des autres institutions de dépôt.

La position extérieure nette s'améliore

La position extérieure globale nette du Togo s'est également améliorée en 2024. Son solde, toujours négatif, est passé de -360,9 milliards de francs Cfa en 2023 à -239,3 milliards de francs Cfa en 2024, soit une amélioration de 121,6 milliards de francs Cfa.

Cette évolution s'explique par une augmentation des avoirs extérieurs plus importante que celle des engagements. Elle traduit ainsi une amélioration de la position extérieure nette du pays sur la période.

Au total, malgré le recul de l'excédent de la balance des paiements, l'année 2024 a été marquée par une réduction du déficit courant, une capacité de financement extérieure en hausse et une amélioration de la position extérieure globale nette du Togo.