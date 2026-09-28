Sénégal: La production de ciment rebondit de 9,3% en juin 2026

28 Septembre 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Bassirou MBAYE

Au Sénégal, l'activité de la cimenterie a enregistré une nette reprise en juin 2026. La production de ciment a progressé de 9,3% par rapport au mois précédent, dans un contexte marqué également par une hausse des ventes, aussi bien sur le marché local qu'à l'export.

Cette reprise de la production s'est accompagnée d'un rebond de 38,6% des exportations de ciment en variation mensuelle, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd). A l'en croire, les ventes locales ont, pour leur part, augmenté de 12,8% sur la même période.

Sur un an, la dynamique apparaît encore plus marquée. En effet, la production de ciment s'est accrue de 27,7% en juin 2026 par rapport à juin 2025. Cette progression s'est traduite par une amélioration simultanée des débouchés, avec une hausse de 48,8% des exportations et de 32,4% des ventes locales.

Ces évolutions traduisent ainsi une accélération de l'activité de la filière cimentière en juin, tant du côté de la production que des ventes. Les écarts observés entre les niveaux de production et ceux des ventes locales et extérieures peuvent toutefois s'expliquer par des mouvements de stocks, précise la source statistique.

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L'Ansd confie, par ailleurs, que la série de données a fait l'objet d'une actualisation à la suite de la prise en compte de la production de Ciments de l'Afrique (Cimaf), ce qui permet de disposer d'une mesure plus complète de l'activité du secteur.

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