Maroc: Hausse de 9% du résultat net de la société Les Eaux Minérales d'Oulmès au premier semestre 2026.

Le résultat net de la société marocaine Les Eaux Minérales d'Oulmès (LEMO) a enregistré une hausse de 9% au premier semestre 2026 par rapport au premier semestre 2025 a annoncé la direction de l'entreprise à la suite de la réunion du Conseil d'Administration le 15 septembre 2026.

Les comptes sociaux arrêtés par le Conseil d'Administration laissent apparaitre un résultat net de 36,1 millions de dirhams (MDH) contre 33,2 MDH au 30 juin 2025, soit une augmentation de 2,9 MDH.

De l'avis des responsables de l'entreprise, au titre du premier semestre 2026, LEMO poursuit sa dynamique de croissance dans un environnement particulièrement perturbé et exigeant. Dans ce contexte, indiquent-ils, la progression du chiffre d'affaires social de 8,8%, à 1 620,2 MDH contre 1 489,1 MDH au 30 juin 2025, témoigne de la résilience de l'activité et du modèle de l'entreprise.

« Cette évolution traduit la progression des ventes des marques historiques et la montée en puissance des nouvelles références, soutenues par la dynamique d'innovation, l'optimisation du dispositif de distribution ainsi que les efforts engagés en matière d'efficacité industrielle et opérationnelle », souligne l'équipe dirigeante de LEMO.

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Le résultat d'exploitation s'établit à 100,9 MDH contre 92,5 MDH, soit une progression de 9,1%.

Les responsables de LEMO se sont félicités de la consolidation des engagements de durabilité de l'entreprise. A ce titre, ils estiment qu'en parallèle de l'évolution de ses performances financières, LEMO poursuit le déploiement de sa feuille de route en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale.

« Au premier semestre 2026, l'entreprise a notamment obtenu le label GEEIS (Gender Equality European & International Standard ou Norme européenne et internationale pour l'égalité des genres), renouvelé sa labellisation RSE de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), assortie du Trophée RSE, et franchi une nouvelle étape avec la certification ISO 50001 de son système de management de l'énergie », annoncent-ils.

Selon la direction de l'entreprise, ces avancées s'inscrivent dans la continuité des engagements de LEMO en faveur d'une croissance durable et responsable.

Sur les perspectives de la société, l'équipe dirigeante est d'avis que dans un environnement qui demeure exigeant, LEMO poursuivra ses efforts pour accompagner la croissance de son activité, renforcer son efficacité opérationnelle et optimiser son dispositif de distribution.

« L'entreprise continuera également à s'appuyer sur l'innovation et sur le développement de son portefeuille de produits afin de répondre aux évolutions des attentes des consommateurs », souligne-t-elle, ajoutant que parallèlement, LEMO poursuivra le déploiement de ses initiatives en matière de responsabilité sociale et environnementale, en cohérence avec son ambition de construire une croissance durable et responsable.