Afrique: Forum Alamein Africa - La première édition prévue du 2 au 4 octobre prochain en Egypte

La première édition du Forum Alamein Africa se tiendra du 2 au 4 octobre dans la ville historique d'Alamein, sur la côte méditerranéenne égyptienne, en marge du sommet semestriel 2026 de l'Union africaine.

Selon un communiqué de presse, créé en réponse à un mandat de l'Union africaine, qui appelait à la mise en place tous les deux ans d'un forum économique africain permanent , cette première édition rassemblera des chefs d'État et des délégations officielles, ainsi que des acteurs clés du monde des affaires et de la finance.

Ce Forum, explique-t-on, est appelé à devenir le rendez-vous phare du continent, où le pouvoir politique rencontre l'esprit d'entreprise, faisant le lien entre les moteurs traditionnels de la croissance africaine et les nouveaux secteurs qui définissent son avenir.

Les présidents de l'Égypte, de l'Algérie, de l'Angola, du Burundi, du Tchad, de la Guinée équatoriale, du Ghana, de la Libye, du Sénégal, de la Somalie et de l'Afrique du Sud sont attendus à El Alamein, qui accueille cette année le sommet de mi-année de l'UA.

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Des chefs d'entreprise de tout le continent ont confirmé leur participation, notamment Ralph Mupita, de Mtn ; Idrissa Nassa, de Coris Bank ; Mohamed El Ketani, d'Attijariwafa Bank ; Hichem Eloumi, du Groupe Shakira ; Wale Tinubu, d'Oando ; et bien d'autres encore come Aliko Dangote, le plus grand industriel d'Afrique. Les organisateurs espérent mettre en place un Conseil consultatif des entreprises afin de faire progresser les priorités du secteur privé et les investissements à travers le continent.

Réunissant des dirigeants politiques, des chefs d'entreprise et de hauts responsables de tout le continent, le Forum Alamein Africa offrira une occasion unique de définir le programme de croissance de l'Afrique en alignant les priorités politiques et d'investissement, en mobilisant des partenariats pour leur mise en oeuvre et en renforçant les voies de financement et d'investissement. Le secteur privé doit devenir partie intégrante de l'Agenda 2063, le plan directeur stratégique sur 50 ans de l'UA visant à transformer le continent.

Co-organisé par le gouvernement égyptien, Afreximbank, l'Union africaine et l'Auda-Nepad, le Forum rassemble les décideurs les plus influents d'Afrique au sein d'une alliance sans précédent entre les dirigeants des secteurs public et privé.

S'exprimant sur l'importance cruciale de ce sommet lors d'une conférence de presse conjointe du gouvernement égyptien et d'Afreximbank, le jeudi 17 septembre 2026, le Dr Badr Abdelatty, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des Expatriés, a déclaré : « Le Forum Alamein Africa servira de plateforme panafricaine réunissant le secteur privé, les institutions financières et d'investissement, ainsi que des représentants de divers secteurs productifs et de services, afin de renforcer les liens directs entre les entreprises et les marchés, ainsi que la prise de décision au plus haut niveau. ».

Le Dr George Elombi, président d'Afreximbank, a décrit le Forum Alamein Africa comme une plateforme panafricaine visant à promouvoir le commerce et l'investissement intra-africains et à mettre en relation le monde des affaires et les institutions financières avec les projets prioritaires et les opportunités d'investissement sur le continent.