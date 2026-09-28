Sénégal: Une légère croissance du PIB entre 2015 et 2021

L'analyse du taux de croissance du Pib, sur les années 2015-2021, fait ressortir une croissance moyenne annuelle légèrement supérieure dans l'ancienne série (5,5% contre 5,4% pour la nouvelle série).

Selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), toutefois, les deux séries présentent des évolutions globalement similaires entre 2015 et 2018, avec des taux de croissance légèrement plus élevés dans l'ancienne base, à l'exception de 2017 où la croissance est identique dans les deux bases.

En 2019, cette tendance s'inverse, le taux de croissance devient plus élevé dans la nouvelle base, avec 6,5% contre 4,6% dans l'ancienne base. Cette différence s'explique par une révision significative de la production non marchande en volume (+10,9%) notamment en raison d'une meilleure estimation de la prospection minière ainsi que de la recherche et le développement qui a enregistré une forte croissance en 2019 (+13,9%).

L'analyse du niveau de croissance hors prise en compte des forts investissements réalisés dans la phase préparatoire de l'exploitation des ressources pétrolières, montre que la tendance est respectée sur toute la période d'analyse.

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En conséquence, cette croissance en 2019 est portée principalement par la production immobilisée de la branche « extraction d'hydrocarbures » ; ce qui s'est reflété également sur certaines composantes du PIB, notamment sur la formation brute de capital fixe (Fbcf).