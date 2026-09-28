Congo-Kinshasa: Au moins 16 miliciens tués dans des affrontements entre la CRP et la CODECO à Djugu

Au moins 16 miliciens ont été tués et plusieurs autres blessés dimanche 27 septembre lors d'affrontements entre la Convention pour la révolution populaire (CRP) et la CODECO, à Nyampala, dans le territoire de Djugu, en Ituri, selon des sources sécuritaires.

Les combats ont éclaté après une attaque de la CRP contre une position des Forces armées de la RDC (FARDC) à Nyampala, sur la route nationale 27. Repoussés par l'armée, les combattants de la CRP auraient ensuite affronté des éléments de la CODECO alors qu'ils tentaient de rejoindre leur bastion de Maze.

Selon les mêmes sources, dix combattants de la CRP et six de la CODECO ont été tués dans ces affrontements. Sept autres miliciens, issus des deux groupes, auraient été blessés.

Des armes et des munitions auraient également été récupérées par la CODECO. Les sources sécuritaires font notamment état de quatre fusils AK-47 et d'une mitrailleuse PKM. D'autres sources évoquent, de leur côté, 16 combattants de la CRP tués et une dizaine d'armes récupérées.

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La situation sécuritaire se dégrade

Ces affrontements interviennent dans un contexte de dégradation de la situation sécuritaire dans le territoire de Djugu. Des sources concordantes rapportent que ces derniers jours, plusieurs incidents ont été attribués à la CRP, dont l'enlèvement, la semaine dernière, d'une vingtaine de personnes, parmi lesquelles six ressortissants chinois. Les FARDC avaient ensuite lancé une opération contre ce groupe armé dans la région de Nyampala.

Selon ces sources, après avoir été repoussés par l'armée, les combattants de la CRP ont tenté de rejoindre leur bastion de Maze en passant notamment par Drikpa, Tsoro et Uzi, des zones où la CODECO est active.

Face à cette nouvelle flambée de violence, les autorités locales appellent les groupes armés à respecter leurs engagements en faveur de la cessation des hostilités et du cessez-le-feu.

Elles demandent également aux FARDC de renforcer leur présence dans la zone afin de prévenir de nouveaux affrontements et de protéger les populations civiles.