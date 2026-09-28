Congo-Kinshasa: L'OMS et la DPS mobilisent les élus et leaders communautaires pour intensifier la riposte contre Ebola à Beni

28 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et la Division provinciale de la santé (DPS) ont réuni, vendredi 25 septembre à Beni, des députés provinciaux du Nord-Kivu, des leaders communautaires et des représentants des confessions religieuses pour renforcer leur implication dans la riposte contre Ebola.

Cette rencontre visait notamment à améliorer la sensibilisation de la population, renforcer la surveillance à base communautaire et favoriser le signalement rapide des cas suspects.

Les participants ont été sensibilisés sur l'organisation technique de la riposte, ainsi que sur leur rôle auprès des communautés.

Selon le chef de la Division provinciale de la santé, le docteur Gaston Lubambo, cette démarche s'appuie sur l'influence des acteurs politiques et sociaux pour améliorer l'adhésion de la population aux mesures sanitaires.

L'initiative vise à étendre la surveillance épidémiologique communautaire, à accélérer le signalement des cas suspects et à optimiser la prise en charge médicale au sein des centres de traitement.

Selon la DPS et l'OMS, cette stratégie de sensibilisation cible en priorité les zones et aires de santé identifiées comme les principaux foyers de transmission du virus dans la région, notamment Beni, Butembo, Katwa et Musienene.

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