Congo-Kinshasa: Kibali Gold distribue 62 000 plantules de caféier pour relancer l'agriculture à Faradje et Watsa

L'entreprise minière Kibali Gold Mines a procédé, ce mardi 22 septembre, à la distribution de 62 000 plantules de caféiers dans les territoires de Faradje et Watsa, situés dans la province du Haut-Uele.

Portée par l'organisme de développement communautaire de la société, cette initiative vise à revitaliser la filière caféière locale afin d'accroître les revenus des ménages et de diversifier l'économie de la région.

Dans un entretien avec Radio Okapi dimanche 27 septembre, la société civile de Watsa a salué cette dotation, estimant qu'elle permettra de restructurer l'économie provinciale et d'améliorer durablement le niveau de vie des agriculteurs.

Autrefois bassin majeur de production caféière, le Haut-Uele a vu cette activité progressivement délaissée par les habitants au profit de l'exploitation minière artisanale après la découverte de gisements d'or dans la région, selon la Société civile de Watsa.

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Selon les prévisions de cette entreprise minière, les nouvelles plantules seront cultivées sur une superficie de plus de 60 hectares, pour une récolte estimée à environ 300 tonnes de café.

Ce projet s'ajoute à d'autres réalisations sociales financées par la société minière dans la région, notamment la construction d'écoles, de structures sanitaires et le forage de puits d'eau potable, précise cette structure citoyenne.