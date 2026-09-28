Afrique: Elim. CAN 2027 - La RDC veut rafler tous les 12 points et se qualifier directement (Desabre)

28 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les Léopards de la RDC sont déterminés à gagner tous les six matchs de cette campagne de qualification à la Coupe d'Afrique des nations (CAN Pamoja 2027). Le sélectionneur-manager des Léopards, Sébastien Desabre l'a affirmé dimanche 27 septembre à Harare (Zimbabwe).

« Notre objectif est de faire 12 points pour nous qualifier directement. On va jouer les matchs les uns après les autres », a déclaré Sébastien Desabre lors de la conférence de presse d'avant match Zimbabwe-RDC, comptant pour la deuxième journée des éliminatoires CAN 2027.

La RDC veut donc remporter tous les six matchs de cette phase des éliminatoires et se « qualifier directement » pour la phase finale de la CAN Pamoja 2017, coorganisée par la Tanzanie, le Kenya et l'Ouganda. « C'est notre objectif principal », a insisté le technicien français avec assurance.

Le pays de Chancel Mbemba a bien entamé cette campagne en malmenant la Guinee équatoriale, jeudi 24 septembre 2026 au stade des Martyrs de Kinshasa (2-0). Les deux buts ont été marqués par le capitaine Chancel Mbemba et Yoane Wissa.

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Classée dans le Groupe E, la RDC va croiser ces trois adversaires :

Guinée Équatoriale

Sierra Leone

Zimbabwe

Voici par ailleurs le calendrier complet des Léopards dans ce Groupe :

Journée 1 (24 septembre 2026) : RD Congo 2 - 0 Guinée Équatoriale (Terminé)

Journée 2 (28 septembre 2026) : Zimbabwe - RD Congo (à Harare)

Journée 3 (11 novembre 2026) : RD Congo - Sierra Leone

Journée 4 (15 novembre 2026) : Sierra Leone - RD Congo

Journée 5 (24 mars 2027) : Guinée Équatoriale - RD Congo

Journée 6 (28 mars 2027) : RD Congo - Zimbabwe.

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