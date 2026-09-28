Congo-Kinshasa: Des frappes aériennes attribuées à l'AFC/M23 visent des positions des Wazalendo à Masisi

Deux positions occupées par des combattants wazalendo ont été visées le matin de lundi 28 septembre par des frappes aériennes attribuées aux rebelles de l'AFC/M23 dans le territoire de Masisi, au Nord-Kivu, d'après des sources civiles et militaires.

Les attaques ont ciblé les villages de Kaleta et Bitoyi, dans les groupements d'Ufamandu, vers 7 heures locales, précisent ces sources. Elles auraient été menées à l'aide de drones. Aucun bilan humain ou matériel n'était disponible dans l'immédiat.

Ces frappes interviennent après plusieurs jours d'affrontements dans cette partie du territoire de Masisi, notent des témoins. Samedi et dimanche derniers, des combats ont notamment été signalés autour de Miko, près de Remeka, entre les combattants wazalendo alliés aux FARDC et l'AFC/M23.

Selon des sources locales, plusieurs positions auraient changé de contrôle au cours de ces affrontements. L'AFC/M23 avait notamment repris le centre de Remeka vendredi 25 septembre, avant de lancer de nouvelles attaques contre les positions des FARDC et des wazalendo dans la zone.

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La circulation est également interrompue depuis le 24 septembre dernier sur l'axe Nyabiondo-Kashebere-Mungazi, reliant les territoires de Masisi et de Walikale, en raison de la reprise des combats dans la région.

Des victimes civiles signalées à Burungu

À Burungu, dans la chefferie des Bashali, au moins huit civils auraient été tués et six autres blessés samedi soir, selon des sources locales. Ce bilan n'a pas pu être confirmé indépendamment au moment de la publication de cet article.

Des tirs d'armes lourdes et légères ont par ailleurs été entendus samedi aux alentours de Nyabiondo, dans le secteur d'Osso-Banyungu.

La poursuite des combats dans plusieurs zones du territoire de Masisi continue d'affecter les populations civiles, alors que les changements de contrôle de certaines localités et la suspension du trafic routier compliquent davantage les déplacements dans la région, rapportent plusieurs sources.