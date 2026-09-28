Congo-Kinshasa: International Alert met en avant la santé mentale dans la consolidation de la paix Tanganyika

Le projet « Santé mentale et soutien psychosocial pour la paix » vise à améliorer l'accès aux services de santé mentale et au soutien psychosocial pour les populations affectées par les conflits dans la province du Tanganyika.

Mis en oeuvre par un consortium dirigé par l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), dont fait partie l'ONG International Alert, le projet est financé par la coopération allemande à travers la KfW. Il intervient notamment dans les zones de santé de Kalemie, Nyemba et Nyunzu, a rapporté l'organisation dimanche 27 septembre.

Profitant de la célébration de la Journée internationale de la paix, le 19 septembre dernier, l'ONG met en avant l'importance de la prise en charge des traumatismes liés aux conflits dans les efforts de cohésion sociale au Tanganyika.

À travers ce projet, les partenaires cherchent également à renforcer la résilience des communautés et la cohésion sociale, en prenant en compte les conséquences psychologiques des conflits.

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Ce programme est mis en oeuvre sous le pilotage de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) et bénéficie d'un financement de la coopération allemande.

Selon Freddy Lomecha, chef de projet au sein d'International Alert, les traumatismes subis par les populations constituent des obstacles majeurs à la cohésion sociale et nécessitent un accompagnement thérapeutique adapté pour favoriser la réconciliation durable.

Restaurer le tissu social dans le Tanganyika.

En intégrant la santé mentale dans les mécanismes de résolution de crises, l'initiative vise à renforcer la résilience des communautés provinciales. Le projet entend ainsi transformer la prise en charge des traumatismes en un levier stratégique pour la prévention des tensions intercommunautaires.