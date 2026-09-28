Ile Maurice: Quatre-Bornes SSS inaugure un espace dédié au bien-être des élèves

Une nouvelle salle dédiée au Student Care and Counselling Desk (SCCD) a été officiellement inaugurée à la Quatre-Bornes SSS à l'occasion de la cérémonie de remise des prix organisée au cours du deuxième trimestre, en présence du ministre Arvin Boolell, de nombreux invités, de membres de la direction et du personnel de l'établissement, ainsi que de parents et d'élèves. Cette initiative constitue une première dans les collèges d'État et témoigne de l'importance accordée au bien-être et à l'accompagnement des élèves.

L'idée de créer cet espace est née de la volonté de trois membres du SCCD, Neilna Chinien, Tasleem Abdoollah et Aena Budaly, de mettre à la disposition des élèves un lieu calme, discret, chaleureux et propice à la confidence. Conscientes que certaines élèves sont confrontées à des difficultés familiales, personnelles, financières ou émotionnelles, elles souhaitaient leur offrir un environnement où elles pourraient se sentir en sécurité et en confiance pour parler de leurs préoccupations.

Les membres de l'équipe enseignante et du personnel de la Quatre-Bornes SSS engagés dans la mise en place de ce nouvel espace dédié à l'accompagnement des élèves.

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Après avoir identifié une salle libre et suffisamment discrète au sein de l'établissement, les trois membres se sont tournées vers le recteur, Satyaveer Gangoo, pour lui présenter leur projet et solliciter son autorisation d'organiser une levée de fonds destinée à l'aménagement de la salle.

Le recteur a immédiatement accueilli favorablement l'initiative et a apporté son soutien, ses conseils et son accompagnement tout au long du projet. La rectrice adjointe, Nellah Hardowar, la Senior Educator, Danalutchmee Chemen, responsable du SCCD, ainsi que le président de la Parent-Teacher Association (PTA), Manoj Kumar Bissessur, ont également contribué à la réalisation de cette initiative.

Pour financer l'aménagement de la salle, les trois membres à l'origine du projet ont été rejointes par les autres membres du SCCD. Jaya Naeck, Neerwatee Govind, Lyna Ramen, Jaya Vythilingum et Kiran Saddul se sont pleinement mobilisées. Pendant plusieurs jours, durant les récréations, elles ont organisé une vente de bijoux, de vêtements, de chaussures, de produits de maquillage et d'autres articles généreusement offerts par des sponsors et des donateurs. Cette collecte a permis de réunir des fonds tout en mobilisant l'ensemble de la communauté scolaire autour du projet.

Les membres du SCCD organisent d'ailleurs régulièrement des collectes et des activités de levée de fonds afin de venir en aide aux élèves issues de familles en difficulté et de répondre, dans la mesure du possible, à certains de leurs besoins essentiels.

Arvin Boolell lors de sa visite à la Quatre-Bornes SSS, à l'occasion de l'inauguration de la nouvelle salle dédiée au «Student Care and Counselling Desk».

Après plusieurs semaines de travail, d'organisation et d'aménagement, la salle a progressivement pris forme. Une attention particulière a été accordée à la décoration afin de créer une atmosphère chaleureuse, paisible et accueillante.

Les affiches disposées sur les murs véhiculent également des messages positifs autour de l'estime de soi, de la confiance en soi, de l'acceptation de soi et de l'image corporelle. Elles visent à encourager les élèves à croire en leur valeur et à développer une image positive d'elles-mêmes.

Cette nouvelle salle représente ainsi bien plus qu'un simple espace physique. Elle constitue un lieu où les élèves pourront être écoutées sans jugement, soutenues et accompagnées dans les moments où elles en ressentent le besoin.

L'inauguration de cette salle marque une étape importante dans l'engagement du Student Care and Counselling Desk en faveur du bien-être des élèves. Elle est également le fruit d'une collaboration entre la direction, le personnel, la PTA, les membres du SCCD, les sponsors et tous ceux qui ont contribué à la concrétisation de ce projet.