Afrique de l'Est: Vol en provenance d'Israël refusé

Les autorités ont refusé d'accorder l'autorisation d'atterrissage à un vol d'Air Seychelles en provenance d'Israël, qui était prévu le samedi 26 septembre à Maurice, entraînant l'annulation de la liaison, selon la société touristique Spirit World Productions.

Dans un communiqué, cette dernière affirme que les autorités mauriciennes ont maintenu leur refus malgré des démarches entreprises durant la nuit. La compagnie aérienne a ensuite annoncé l'annulation du vol. Spirit World Productions estime que la décision est motivée par des considérations politiques.

Sollicitées, les autorités aéroportuaires ont choisi de ne pas commenter l'affaire. Ce silence intervient notamment en l'absence du ministre des Affaires étrangères, actuellement en déplacement au siège de l'Organisation des Nations unies, alors que Maurice se trouve par ailleurs engagée dans une séquence diplomatique particulièrement délicate autour du dossier des Chagos. Cette décision intervient sur fond de précédentes critiques entourant l'arrivée, dans la nuit du 11 au 12 octobre 2025, d'un jet privé en provenance de Madagascar transportant notamment l'homme d'affaires Mamy Ravatomanga et l'ancien Premier ministre malgache, Christian Ntsay.

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À l'époque, Navin Ramgoolam était absent du pays et Paul Bérenger assurait l'intérim à la tête du gouvernement. La controverse avait notamment porté sur le fait que le Premier ministre par intérim n'aurait pas été informé à temps de l'arrivée de l'appareil. Au Prime Minister's Office, on avait alors expliqué que plusieurs tentatives pour joindre Bérenger afin de l'informer de l'arrivée des passagers et de l'atterrissage du jet privé étaient restées vaines.

L'affaire avait donné lieu à une enquête interne et suscité de nombreuses interrogations sur les procédures d'autorisation des vols privés.