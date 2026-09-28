Ile Maurice: Cyclisme - Scenario inattendu et frustrant pour Kimberley Le Court-Pienaar

Kimberley Le Court-Pienaar aura vécu un scenario aussi inattendu que frustrant lors de la course en ligne élite femmes des Championnats du Monde samedi. Alors qu'il restait environ 95 kilomètres à parcourir, la Mauricienne a été prise dans une grosse chute. Elle a du également, selon les informations disponibles, changer une roue endommagée.

Alors qu'elle perdait un temps précieux, le peloton mené par les Néerlandaises continuait à rouler sur un gros tempo. On a ensuite vu Kimberley Le Court-Pienaar rouler à bloc en tête d'un groupe dans l'espoir de refaire son retard. Mais la Mauricienne ne parviendra pas à faire la jonction. A contrario, l'écart ne cessera de grandir car devant, la grande bataille commençait. Demi Vollering mise sur orbite par ses coéquipières, attaquait en solitaire à 38 km de l'arrivée. Un pari risqué. Derrière, les autres favorites à l'instar d'Elisa Longo-Borghini, Kasia Niewiadoma, Marlen Reusser ou encore Juliette Berthet n'avaient pas renoncé au Graal.

La Néerlandaise sera rejointe avant que Longo-Borghini ne tente sa chance en solitaire à l'amorce du dernier tour. L'Italienne verra ensuite revenir Vollering et Niewiadoma. Ce sont finalement ces deux coureuses qui se disputeront la victoire au sprint après 4h45:09 d'efforts et de rebondissements. Longo-Borghini qui n'a jamais abdiqué complétera le tiercé à 4 secondes alors que la Suissesse Marlen Reusser qui s'est également bien battue termine au pied du podium à 8 secondes.

Kimberley Le Court-Pienaar a du faire face à des circonstances qu'elle n'envisageait pas mais qui, malheureusement, font partie de la réalité du cyclisme. Elle prend au terme des 180,1 kilomètres, la 45e place à 15 minutes et 33 secondes de Vollering. Mais avec le fort mental qui est le sien, il est certain qu'elle dépassera cette déception pour se focaliser sur ses prochains objectifs. 89 coureuses n'ont pas terminé la course. A noter que l'autre représentante mauricienne, Lucie Lagesse, n'a pas pris le départ sur avis médical.

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