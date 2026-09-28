Cote d'Ivoire: Bridge Bank bondit de 16 % lors de son entrée à la BRVM, alors que le marché dans son ensemble est en baisse

Le groupe Bridge Bank Côte d'Ivoire (BRVM : BBGC) a progressé de 15,48 % lors de ses deux premières séances de cotation à la BRVM, ce qui en a fait le titre le plus performant de la place au cours de la semaine qui s'est achevée le 25 septembre, alors même que l'ensemble du marché était en baisse. L'action a clôturé à 7 795 XOF, contre un prix de référence de 6 750 XOF lors de son introduction en bourse.

Bridge Bank a fait son entrée en bourse le 24 septembre et a progressé de 7,48 % à 7 255 XOF lors de sa première séance, avant de gagner encore 7,44 % le 25 septembre. Cette entrée en bourse faisait suite à une offre publique qui avait attiré 95,8 milliards de XOF d'ordres pour 67,5 milliards de XOF d'actions, soit un taux de souscription de 142 %. Environ 17 544 investisseurs issus de 45 pays y ont participé.

Ces hausses sont intervenues au cours d'une deuxième semaine marquée par des tensions sur la BRVM. L'indice composite a reculé de 2,34 % à 540,78 points, tandis que le BRVM 30 a perdu 2,55 % et que l'indice Principal a baissé de 3,57 %. La capitalisation boursière a reculé d'environ 145 milliards de francs CFA pour s'établir à 21 210 milliards de francs CFA. On a dénombré 32 titres en baisse, contre 11 en hausse et 5 inchangés.

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Sonatel est restée le principal moteur de l'activité boursière, avec un volume de transactions de 6,42 milliards de XOF, soit plus de 37 % du chiffre d'affaires du marché. Le titre a progressé de 0,73 % à 42 500 XOF. BOA Burkina Faso a progressé de 3,85 % à 8 100 XOF, tandis qu'Onatel Burkina Faso a gagné 2,07 %.

BIIC Bénin a enregistré la plus forte baisse, reculant de 15,83 % à 8 510 XOF, malgré la publication d'un résultat net de 18,37 milliards de XOF au premier semestre, en hausse de 11 %, et d'une augmentation de 19 % du produit net bancaire. SAFCA a reculé de 13,65 %, tandis que Vivo Energy Côte d'Ivoire a perdu 12,32 %.

Points clés à retenir

Les débuts de Bridge Bank se distinguent par le fait qu'ils ont eu lieu au cours d'une semaine où la plupart des titres du BRVM étaient en baisse. Une hausse de 15,48 % en deux séances montre que la demande générée par l'introduction en bourse s'est prolongée sur le marché secondaire, au lieu de s'arrêter une fois les actions attribuées. Les 95,8 milliards de XOF d'ordres passés pour une offre de 67,5 milliards de XOF avaient déjà montré que la demande dépassait l'offre, et les premières séances suggèrent que certains investisseurs qui n'avaient pas reçu l'intégralité de leur allocation sont revenus sur le marché après la cotation.

La question suivante est de savoir si cette demande persiste après les premiers jours de cotation. Le flottant de Bridge Bank représente 20 % de son capital, ce qui offre au marché une nouvelle valeur bancaire mais limite également le nombre d'actions disponibles par rapport à l'ensemble de la société. La situation générale du BRVM est différente. L'indice Composite a désormais reculé de plus de 2 % pendant deux semaines consécutives par rapport à son récent record, tandis que 32 titres ont baissé cette semaine. Cela laisse entrevoir des prises de bénéfices après la remontée du marché observée en 2026.

Bridge Bank fait donc son entrée en bourse à un moment où les investisseurs se montrent plus sélectifs. Sa capacité à conserver ses gains dépendra moins de la demande lors de l'introduction en bourse que des bénéfices, des dividendes, de sa croissance en dehors de la Côte d'Ivoire et de la manière dont les investisseurs l'évaluent par rapport aux banques déjà cotées au BRVM.