Ghana: Le Ghana maintient son taux d'intérêt à 14 % alors que les risques d'inflation s'accentuent

La banque centrale du Ghana a maintenu son taux directeur à 14 % pour la troisième réunion consécutive, les responsables politiques ayant dû trouver un équilibre entre la hausse de l'inflation et la croissance économique. Le Comité de politique monétaire a voté à l'unanimité en faveur du maintien du taux à l'issue de sa réunion de septembre, conformément aux prévisions des économistes.

L'inflation est passée de 4,6 % en juillet à 5 % en août, sous l'effet de la hausse des prix des produits non alimentaires. La Banque du Ghana a déclaré que les pressions sur les prix restaient maîtrisées, mais a souligné les risques liés à la hausse des prix du pétrole brut, des tarifs des services publics et aux perturbations mondiales de l'approvisionnement liées aux guerres en Iran et en Ukraine. L'inflation restait toutefois inférieure aux 11,5 % enregistrés un an plus tôt.

Les conditions de crédit se sont assouplies même en l'absence d'une nouvelle baisse des taux. Le taux moyen des prêts bancaires est tombé à 15,9 % en août, contre 24,2 % un an plus tôt. La banque centrale a indiqué que les établissements de crédit restaient rentables, liquides et suffisamment capitalisés, tandis que la qualité des actifs s'était améliorée.

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L'économie a progressé de 6 % au deuxième trimestre, contre 6,6 % un an plus tôt, soutenue par les services, les technologies de l'information et de la communication ainsi que l'industrie. Le moral des entreprises et des consommateurs s'est également amélioré. Les réserves de change du Ghana s'élevaient à environ 12 milliards de dollars le 22 septembre, soit suffisamment pour couvrir 4,5 mois d'importations.

Cette conjoncture donne à la banque centrale une marge de manoeuvre pour attendre avant de modifier ses taux. À 14 %, le taux directeur reste supérieur de 9 points de pourcentage à l'inflation annuelle. Les prochaines décisions dépendront de la question de savoir si la hausse des coûts du carburant et des services publics fera encore grimper l'inflation ou si les pressions sur les prix resteront maîtrisées alors que la croissance se poursuit.

Points clés à retenir

La décision du Ghana de maintenir son taux à 14 % montre à quel point sa situation monétaire a évolué. L'inflation s'établit désormais à 5 %, ce qui laisse un écart de 9 points de pourcentage entre l'inflation et le taux directeur ; les conditions de crédit restent donc strictes en termes réels, même après les baisses de taux précédentes. Dans le même temps, les taux des prêts commerciaux sont passés de 24,2 % il y a un an à 15,9 %, ce qui montre que la baisse de l'inflation et l'assouplissement monétaire antérieur profitent déjà aux emprunteurs.

La Banque du Ghana a donc moins de raisons de procéder à une nouvelle baisse alors que les risques extérieurs s'intensifient. Les prix du pétrole, les tarifs des services publics et le coût des denrées alimentaires pourraient faire grimper l'inflation, en particulier si les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine continuent d'affecter les marchés de l'énergie et des céréales. La banque centrale peut également compter sur la croissance.

Le PIB a progressé de 6 % au deuxième trimestre, ce qui signifie que les décideurs politiques ne sont pas confrontés à un besoin immédiat de réduire les taux pour soutenir l'activité économique. Des réserves d'environ 12 milliards de dollars constituent un autre rempart contre les pressions sur la monnaie et la hausse des coûts d'importation.

La question clé est de savoir si la hausse de l'inflation observée en août est temporaire ou si elle marque le début d'une nouvelle tendance. Si l'inflation continue d'augmenter, le taux de 14 % donne à la banque la marge de manoeuvre nécessaire pour maintenir ses taux inchangés. Si les pressions s'atténuent à nouveau, de nouvelles baisses pourraient revenir à l'ordre du jour.