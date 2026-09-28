Sénégal: Mbacké - La DER/FJ promet un accompagnement aux personnes en situation de handicap

Le Délégué général à l'Entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes (DER/FJ), Dr Abdoulaye Niane, a réaffirmé l'engagement de sa structure à accompagner les personnes en situation de handicap dans leurs initiatives entrepreneuriales.

Il estime que cette frange de la population, qui représente 10 % des Sénégalais, ne doit pas être laissée en marge des politiques publiques. Il s'exprimait, samedi 26 septembre 2026, en marge d'une rencontre avec des personnes en situation de handicap du département de Mbacké.

Réunies au sein d'un comité départemental qui dit soutenir la vision du chef de l'État, ces personnes ont échangé avec le Délégué général de la DER/FJ sur les possibilités d'accompagnement qui leur sont offertes. À cette occasion, Dr Abdoulaye Niane a insisté sur la nécessité de prendre davantage en compte leurs besoins dans les politiques d'inclusion économique et sociale.

Dans ce cadre, il a promis l'appui de la DER/FJ à travers des formations et le financement de projets. Il a invité les personnes en situation de handicap à se rapprocher de l'antenne départementale de la structure afin de bénéficier des dispositifs mis en place à leur intention.

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Le Délégué général a également précisé que les financements accordés aux personnes vivant avec un handicap ne sont pas assortis d'intérêts. Pour faciliter leur accès à ces mécanismes, il les a encouragées à se regrouper au sein de GIE ou de groupements et à soumettre leurs projets aux services compétents. « La DER/FJ sera à vos côtés pour vous aider à avoir les meilleures conditions pour entreprendre et créer de l'emploi comme tout Sénégalais », a déclaré Dr Abdoulaye Niane.

Pour le Délégué général, l'accompagnement de cette frange de la population doit contribuer à renforcer son autonomisation économique et sa participation au développement du pays.

Enfin, Dr Abdoulaye Niane a salué la mobilisation des personnes en situation de handicap du département de Mbacké et leur engagement en faveur de la vision du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.